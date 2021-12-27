Блогер связала шапку из шерсти кота: что из этого вышло. Видео

Россиянка Екатерина Пискунова показала подписчикам в социальных сетях, как можно креативно утилизировать мех домашних животных с пользой. Девушка вычесала своих кошек и собаку и сделала из них шапку и игрушки.

На своей странице в TikTok рукодельница делится идеями изделий из природных материалов. Они понравятся всем любителям неординарных подарков, кроме аллергиков, шутит автор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В одном из видео Катя показала, как вычесывает своего рыжего котика породы мейн-кун по кличке Мась. Собранный мех она переработала в нить с помощью электрической прялки, а затем смотала в клубок.

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Из полученного материала мастерица спицами связала животному шапку и показала результат. На другом ролике она вычесала черного котика, а из его меха сделала маленькую игрушку.

"Вычеши одного мейн-куна и собери второго в подарок", – пошутила автор. Свое изделие она дополнила пластмассовыми глазами и шарфом.

Главным героем третьего видео стал пес породы хаски. С его волосяного покрова тоже связали игрушку.

Ролики с участием животных набирают в блоге Пискуновой от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч просмотров и сотни одобрительных комментариев.

Подписчики блогера предлагают ей делать одежду не только для животных, но и для людей.

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