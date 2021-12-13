Почти все делают неправильно: блогер показала, как надо брить ноги. Видео

Пользовательница социальной сети TikTok по имени Милли Маклей показала подписчикам, как правильно брить ноги, чтобы они надолго оставались гладкими. Девушка условно разделила совет на 10 шагов.

Блогеру часто приходится подолгу не пользоваться бритвой из-за проблем со здоровьем, поэтому она постоянно сталкивалась с проблемой густой "растительности" на икрах и бедрах. Своим авторским способом бритья Милли поделилась в TikTok, где его просмотрели более 10 млн человек (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Итак, прежде всего она советует подготовить ноги, вымыв их мылом и смыв его горячей водой. Затем необходимо проскрабировать кожу средством с жесткими компонентами.

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Если нужно избавиться от волос существенной длины, а не простой щетины, Милли рекомендует использовать новый станок с достаточным количеством лезвий.

Главным секретом является способ бритья, заключающийся в поочередном ведении бритвы вперед-назад. Также не нужно забывать о том, чтобы вычищать станок через каждые 10 подходов.

Особо внимательными нужно быть с труднодоступными местами. Например, колени могут легко порезаться об острые лезвия.

В конце процесса Милли советует не бросать бритву где-нибуть, а положить ее в сухое место, чтобы она быстро не затуплялась.

Последним шагом является увлажнение. Нанесение специального крема или масла убережет красавиц от нежелательных покраснений и высыпаний.

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