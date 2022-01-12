Блогер сшила себе платье из скатерти с едой и кошачьей шерстью

Известная российская блогерша и тиктокерша по имени Карина Карамбейби сшила платье из старой скатерти, на которой, по ее словам, еще можно разглядеть остатки пищи и шерсти ее кота. Ютуберка поставила перед собой цель – создать стильный наряд за 24 часа бесплатно.

Видео под названием "Делаю платье за 0 рублей" красотка выложила на свой YouTube, который насчитывает 3,6 млн подписчиков. За несколько дней ролик набрал почти полмиллиона просмотров (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

Чтобы получить в конечном итоге достойный наряд, блогерша заказала манекен, вооружилась швейной машинкой и начала подбирать ткани. Лучшим вариантом, по мнению Карины, оказалась старая бордовая скатерть, на которой еще видны остатки еды и шерсти.

Видео дня

Весь процесс ютубер демонстрировала на видео, время от времени комментируя процесс. Она выкроила материал, наметила все элементы и даже вырезала молнию из одной из своих юбок.

Из двух частей – юбки и топа Карамбейби сшила цельное платье, которое и продемонстрировала подписчикам.

У блогерши получилось стильное короткое платье под горло с открытой спиной. В конце ролика она заметила, что наряд для нее немного великоват, однако новоиспеченная швея довольна результатом.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о другой блогерше, которая вычесала своих кошек и собаку, а с их шерсти связала игрушки и шапочку. Таким образом, она нашла способ с пользой утилизировать мех домашних животных.