Бешеная бабка-защитница УПЦ МП стала мемом: зачем вы ходили по Крещатику? Лесбиянки, гей-парады

Одиозный монолог бабки-защитницы УПЦ МП возле Лавры стал мемом в сети. Украинцы придумывают шутки и создают ремиксы на ее слова о лесбиянках и гей-парадах на Крещатике, из-за которых, по мнению женщины, началась война.

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Забавные ролики набирают десятки и сотни тысяч лайков, а в общей сложности посты о бешеной защитнице московского патриархата собрали уже миллионы просмотров. OBOZREVATEL решил рассказать о тренде (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В TikTok распространилось оригинальное видео, где неизвестная бабка кричит на украинцев: "Дети мои, чего вы ходили по Крещатику? Лесбиянки, гей-парады. А теперь горе. Если бы вы били, то у нас войны бы не было".

Над забавным спичем женщины уже тогда посмеялись присутствующие, однако в сети ролик приобрел незаурядную популярность. Украинцы шутят над высказываниями защитницы УПЦ МП, а некоторые из них снимают танцы под ремикс на ее слова.

"Врач, мы ее теряем", "Смотрю на ту Лавру уже как на сериал", "УПЦ МП плохо влияет на психику людей", "Чем они там их подпаивают", "Вот так причастилась женщина", – тролят героиню вирусного видео украинцы.

OBOZREVATEL решил собрать мемы, которые стали популярны в TikTok

Ранее OBOZREVATEL писал, что актриса украинского дубляжа Екатерина Сергеева озвучила интервью Ани Лорак, записав его украиноязычную юмористическую версию. Подробнее об этом – читайте в материале.

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