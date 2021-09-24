Бабушка из Австралии стала популярной из-за своего умения складывать простыню. Видео

Женщина из Австралии поразила тысячи человек, раскрыв свою хитрость по складыванию простыни с помощью бельевой веревки. Видео распространили четыре миллиона раз.

Историю опубликовала дочь женщины Эмми на платформе TikTok. На видео бабушка проделывает несколько манипуляций руками с фиолетовым простыней прямо на бельевой веревке, формируя идеальный квадрат.

"Спасибо маме за подсказку, как легко и идеально скласть постельное белье!" подписала Эмми короткий клип.

Видео дня

Видео быстро было признано "лучшим учебником в мире" по складыванию постельного белья, и только через четыре дня его просмотрели более 4200000 раз. На момент написания новости, ролик получил 310 тыс. "Лайков", более 4,3 тыс. Комментариев и более 26 тыс. Распространений.

Тысячи пользователей были поражены "революционной" техникой и заполонили раздел комментариев.

"И вот как это делается, люди", – написала одна пользовательница, другая призналась: "Я буквально срываю ее с веревки и кладу в шкаф".

"Может она научить нас, как это делать, если у нас нет веревки для белья? Я это скручивал", – прокомментировал другой пользователь.

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