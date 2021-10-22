У 23-летней англичанки растет грудь с каждым годом: как они выглядят сейчас

23-летняя студентка медицинского университета из Лондона Мелисса-Мэй Лита жалуется на то, что ее грудь не перестает расти. Из-за этого у будущей медсестры возникли проблемы со здоровьем, а местные врачи отказываются ей помочь.

О трагической истории англичанки рассказало издание Daily Mail, ссылаясь на комментарии Мелиссы. Девушка рассказала, что проблема началась в средней школе, когда ей бюст стал насколько велик, что подростку перестали покупать бюстгальтеры (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Врачи поставили студентке диагноз – гипертрофия молочной железы, которая корректируется операцией по уменьшению груди. Однако, лечение для Мелиссы недоступно, потому что врачи не советуют хирургическое вмешательство пока она не похудеет.

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Кроме ужасной боли в спине, которая не дает девушке безболезненно заниматься спортом и даже спать, англичанка жалуется на излишнее внимание от мужской части населения. Лита вспоминает, что ей часто пишут отвратительные вещи в социальных сетях.

Несколько раз студентку даже облапали без его согласия на улице. Теперь она вынуждена надевать мешковатые вещи и скрывать свою грудь двумя бюстгальтерами, хотя хотела бы одеваться более откровенно.

Больше всего будущий медик боится, что ее болезнь может помешать развитию карьеры. Уже сейчас грудь Мелиссы не позволяет ей подобрать униформу, передвигаться по больнице и делать процедуры пациентам.

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