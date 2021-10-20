Дело в 5 млн долларов: Гвинет Пэлтроу будет судиться из-за свечи с ароматом 'вагины'

Американец Колби Уотсон подал иск в суд, обвиняя компанию "Goop" под руководством актрисы и телеведущей Гвинет Пэлтроу в продаже некачественного товара. Дело в том, что свеча с ароматом "влагалища", которую мужчина заказал почти год назад, взорвалась и повредила его имущество.

В инструкции на сайте фирмы сказано, что ее нужно зажигать менее чем на 2 часа, однако техасец проигнорировал предупреждение, сообщает Daily Star. В свое оправдание пострадавший сказал, что информации в интернете недостаточно.

Колби впервые зажег свечу в феврале и тогда все было хорошо. Оставив ее гореть на 3 часа во второй раз, продукт не выдержал нагрузки и взорвался, повредив мебель владельца.

Теперь мужчина намерен отсудить 5 млн долларов у компании "Goop" за моральный и физический ущерб. Представители Гвинет Пэлтроу считают, что иск не является серьезным и нацелен на уничтожение репутации фирмы.

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Продукт "Это пахнет как моя вагина" – ароматическая свеча, которая задумывалась как шутка, но стала бестселлером "Goop". Если ее зажечь, можно почувствовать запах герани, цитрусов, бергамота и розы.

Напомним, что ранее британка Джоди Томпсон, также заказала детище Гвинет в интернете и пожаловалась на то, что у нее едва не сгорела квартира. Женщина оставила свечу в гостиной, а вернувшись застала задымленное помещения.

Коротко о звезде:

Гвинет Пэлтроу – американская актриса и певица, лауреат премии "Оскар";

Родилась в Лос-Анджелесе в семье кинорежиссера Брюса Пэлтроу и известной актрисы Блайт Даннер;

Дебютировала в фильме "Крик" в 1991 году.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Гвинет оригинально представила новую игрушку для взрослых, выдав ее за "Оскар". Такой именной девайс обойдется покупателям почти в $100.