Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 22 сентября
Вот и снова настало то время года, когда шапка будет решать, какая у вас прическа.
Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 22 сентября.Анекдоты дня
– В чем отличие мужской логики от женской?
– Мужская – правильная, женская – интереснее.
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Сентябрь – это как утро понедельника, и так до среды под Новый год.
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– Важнейший элемент в диете для похудения – это сон.
– Это как?
– Вовремя не уснула – объелась булочками!
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В городе чувствуется запах осени и сезонных расстройств психики.
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После контрольной по математике учительница говорит Вовочке:
– У тебя 2 + 2 = 5, 3 + 4 = 9, 5 х 3 = 20... Вовочка, куда ты пойдешь с такими знаниями?
– Мария Ивановна, вот приглашение от десяти ресторанов!
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Благодаря собачникам в наших дворах плодородная земля. Асфальт, к сожалению, тоже.
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Пьяный мужик подобрал кота и приносит домой. Открывает жена. Мужик говорит:
– А это обезьяна из джунглей.
– Ну какая же это обезьяна, – с улыбкой говорит жена. – Это кот.
– Тихо, я с котом разговариваю.
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Весна опоздала. Лето опоздало. А осень – пунктуальная, как назло!
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Жена шлет мужу сообщение:
– "Яйца 3 д"
Муж отвечает:
– Мне сходить в магазин или в кинотеатр?
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Как сообщал OBOZREVATEL, в Малайзии дикая обезьяна украла щенка и три дня лазила с ним по деревьям. Спасатели лишь спустя это время смогли забрать у детеныша собаки.