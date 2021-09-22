Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 22 сентября

Вот и снова настало то время года, когда шапка будет решать, какая у вас прическа.

Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 22 сентября.

– В чем отличие мужской логики от женской?

– Мужская – правильная, женская – интереснее.

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Сентябрь – это как утро понедельника, и так до среды под Новый год.

Видео дня

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– Важнейший элемент в диете для похудения – это сон.

– Это как?

– Вовремя не уснула – объелась булочками!

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В городе чувствуется запах осени и сезонных расстройств психики.

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После контрольной по математике учительница говорит Вовочке:

– У тебя 2 + 2 = 5, 3 + 4 = 9, 5 х 3 = 20... Вовочка, куда ты пойдешь с такими знаниями?

– Мария Ивановна, вот приглашение от десяти ресторанов!

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Благодаря собачникам в наших дворах плодородная земля. Асфальт, к сожалению, тоже.

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Пьяный мужик подобрал кота и приносит домой. Открывает жена. Мужик говорит:

– А это обезьяна из джунглей.

– Ну какая же это обезьяна, – с улыбкой говорит жена. – Это кот.

– Тихо, я с котом разговариваю.

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Весна опоздала. Лето опоздало. А осень – пунктуальная, как назло!

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Жена шлет мужу сообщение:

– "Яйца 3 д"

Муж отвечает:

– Мне сходить в магазин или в кинотеатр?

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Малайзии дикая обезьяна украла щенка и три дня лазила с ним по деревьям. Спасатели лишь спустя это время смогли забрать у детеныша собаки.