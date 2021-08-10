Анекдоты дня: приколы и мемы за 10 августа
Если посмотреть фильм "Золушка" от конца к началу, то это фильм о том, как женщина познает свое место в жизни.
Актуальные анекдоты, приколы, мемы и шутки дня – в подборке OBOZREVATEL за 10 августа.Анекдоты и мемы дня
– Мне обещали к сегодняшнему дню отремонтировать ботинки.
– Можете получить. С вас 100 гривен.
– А в квитанции написано, что ремонт стоит 200 гривен.
– Все верно. Просто один ваш ботинок мы потеряли.
***
Муж звонит жене домой с работы. Жена берет трубку и кокетливо отвечает:
– Лучшая женщина города слушает.
Муж, растерянно:
– Ой, извините, кажется, я ошибся номером.
***
Женщина из паспортного стола еще несколько часов после работы грубит дома по инерции.
***
– Батюшка отпустил мне грехи.
– Не переживай, погуляют и вернутся.
***
Федор Афанасьевич был практически здоров, пока не признался врачу, что он миллионер.
***
Если бы я 20 лет назад знал, что в магазинах будут продаваться столько видов пельменей, вряд ли бы я тогда женился!
***
– Вася, там наших бьют!
– Ну, у меня на телефоне камеры нет…
***
Поймал золотую рыбку, загадал, чтобы у меня всегда было много денег. Теперь вот работаю инкассатором. Жаль только, зарплата маленькая.
***
– Папа, ты еще вырастешь?
– Нет, доченька.
– А зачем ты тогда ешь?
***
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинка Анастасия Покрещук с самыми большими скулами в мире показала свое фото, сделанное до пластики. В 21 год у нее были темные волосы и ни одной инъекции "красоты".