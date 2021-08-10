Анекдоты дня: приколы и мемы за 10 августа

Если посмотреть фильм "Золушка" от конца к началу, то это фильм о том, как женщина познает свое место в жизни.

Актуальные анекдоты, приколы, мемы и шутки дня – в подборке OBOZREVATEL за 10 августа.

– Мне обещали к сегодняшнему дню отремонтировать ботинки.

– Можете получить. С вас 100 гривен.

– А в квитанции написано, что ремонт стоит 200 гривен.

– Все верно. Просто один ваш ботинок мы потеряли.

***

Видео дня

Муж звонит жене домой с работы. Жена берет трубку и кокетливо отвечает:

– Лучшая женщина города слушает.

Муж, растерянно:

– Ой, извините, кажется, я ошибся номером.

***

Женщина из паспортного стола еще несколько часов после работы грубит дома по инерции.

***

– Батюшка отпустил мне грехи.

– Не переживай, погуляют и вернутся.

***

Федор Афанасьевич был практически здоров, пока не признался врачу, что он миллионер.

***

Если бы я 20 лет назад знал, что в магазинах будут продаваться столько видов пельменей, вряд ли бы я тогда женился!

***

– Вася, там наших бьют!

– Ну, у меня на телефоне камеры нет…

***

Поймал золотую рыбку, загадал, чтобы у меня всегда было много денег. Теперь вот работаю инкассатором. Жаль только, зарплата маленькая.

***

– Папа, ты еще вырастешь?

– Нет, доченька.

– А зачем ты тогда ешь?

***

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинка Анастасия Покрещук с самыми большими скулами в мире показала свое фото, сделанное до пластики. В 21 год у нее были темные волосы и ни одной инъекции "красоты".