Анекдоты дня: приколы и мемы за 1 июля
Только получив платежку за квартиру, по-настоящему осознаешь, в каких роскошных апартаментах проживаешь.
Актуальные приколы, шутки, анекдоты и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 1 июля.Анекдоты дня
2041... Такую дату когда-то, еще в детстве, я видел в фантастических фильмах. И даже представить себе не мог, что именно в этом году закончатся платежи по моей ипотеке.
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Мама спрашивает у сына:
– Вовочка, где ты так долго ходил?
– Мы с Петей играли в почту. Все жители села получили свою почту от почтальонов.
– Но откуда у вас столько писем?
– Из твоего шкафчика!
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В детстве Коля мечтал стать космонавтом, Игорь – спортсменом, а Иван – алкоголиком. В итоге первые два спились, а третий – таки добился своего.
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Хорошего бухгалтера найти трудно. Поэтому Алексей Степанович уже пятнадцать лет числится в международном розыске.
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Пришла полиция, говорят, мой пес погнался за человеком на велосипеде. Послал их куда подальше. Потому что никогда у моей собаки не было и нет велосипеда!
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Просыпаюсь утром в цветах... романтика! Осмотрелась – а нет, клумба!
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Решил собраться с мыслями. Ни одна мысль на собрание не пришла...
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Очень пьяный парень пытается дойти до дома. Но получается у него с трудом: один шаг вперед – три назад... Бабушка, наблюдающая за ним, не выдерживает: "Сынок! Иди задом – быстрее дойдешь".
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В детском саду:
– Моя мама купила мне сестричку, но она думает, что ее обманули.
– Почему?
– Она каждый день ее взвешивает.
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