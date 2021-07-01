Анекдоты дня: приколы и мемы за 1 июля

Только получив платежку за квартиру, по-настоящему осознаешь, в каких роскошных апартаментах проживаешь.

Актуальные приколы, шутки, анекдоты и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 1 июля.

2041... Такую дату когда-то, еще в детстве, я видел в фантастических фильмах. И даже представить себе не мог, что именно в этом году закончатся платежи по моей ипотеке.

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Видео дня

Мама спрашивает у сына:

– Вовочка, где ты так долго ходил?

– Мы с Петей играли в почту. Все жители села получили свою почту от почтальонов.

– Но откуда у вас столько писем?

– Из твоего шкафчика!

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В детстве Коля мечтал стать космонавтом, Игорь – спортсменом, а Иван – алкоголиком. В итоге первые два спились, а третий – таки добился своего.

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Хорошего бухгалтера найти трудно. Поэтому Алексей Степанович уже пятнадцать лет числится в международном розыске.

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Пришла полиция, говорят, мой пес погнался за человеком на велосипеде. Послал их куда подальше. Потому что никогда у моей собаки не было и нет велосипеда!

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Просыпаюсь утром в цветах... романтика! Осмотрелась – а нет, клумба!

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Решил собраться с мыслями. Ни одна мысль на собрание не пришла...

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Очень пьяный парень пытается дойти до дома. Но получается у него с трудом: один шаг вперед – три назад... Бабушка, наблюдающая за ним, не выдерживает: "Сынок! Иди задом – быстрее дойдешь".

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В детском саду:

– Моя мама купила мне сестричку, но она думает, что ее обманули.

– Почему?

– Она каждый день ее взвешивает.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 50-летняя звезда Голливуда Юэн Макгрегор стал отцом в пятый раз: 26-летняя актриса Мэри Элизабет Уинстэд родила ему сына.