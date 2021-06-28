50-летний актер Юэн Макгрегор в пятый раз стал отцом: первые фото малыша

Известный шотландский актер Юэн Макгрегор стал отцом в пятый раз – 26-летняя американская актриса и коллега по сериалу "Фарго" Мэри Элизабет Уинстэд родила ему сына.

О радостном событии сообщила старшая дочь Макгрегора – 25-летняя Клара в Instagram, опубликовав первые кадры новорожденного малыша. На фото видно, как старшая дочь нежно держит своего брата на руках и мило улыбается.

"Добро пожаловать в мир, братишка. Поздравляю папу и Мэри – это величайший подарок", – подписала кадры девушка.

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К слову, до этого Макгрегор более 22 лет был в браке с Ив Мавракис, которая родила ему дочерей Клару и Эстер, а позже они удочерили Джамиян и Анук. В прошлом году супруги развелись. Сейчас же он состоит в отношениях с Мэри Элизабет Уинстэд. Беременность и рождение малыша актриса долгое время скрывала.

Коротко о знаменитости:

Юэн Макгрегор – шотландский актер. Лауреат премии "Золотой глобус" (2018), двукратный лауреат премии BAFTA (1997, 2004). Наиболее известные фильмы с его участием – "На игле" (1996), "Интимный дневник" (1996), "Мулен Руж!" (2001), "Крупная рыба" (2003), "К черту любовь!" (2003), "Остров" (2005), три эпизода киносаги "Звездные войны" (1999, 2002, 2005), "Я люблю тебя, Филлип Моррис" (2009) и экранизация романа Дэна Брауна "Ангелы и демоны" (2009). В настоящее время является одним из самых востребованных актеров Великобритании.

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