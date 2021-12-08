Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 8 декабря

Археологам на заметку. Самые интересные находки обнаруживаются под отодвинутым диваном.

Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 8 декабря.

Он:

– У меня к вам такое чувство, что не передать словами!

Она:

– Передайте деньгами.

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– Папа, а куда попадают люди, соблюдающие все заповеди?

– В заповедник, сынок!

Видео дня

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– Скажите, а вы лжете своей жене?

– Да. А кому же еще?

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Проповедь в украинской церкви:

– I тоді зібралися усі апостоли на Масличній горі у Гефсиманському саду на Таємну вечерю. І піднявся Іісус і сказав: "Сьогодні, ще до світанку, один з вас зрадить мене перед тим, як тричі проспіває півень".

І піднявся апостол Петро і запитав: "Чи це не я зраджу тебе, Господи?".

І піднявся апостол Павло і запитав: "Чи це не я зраджу тебе, Господи?"...

І так кожен з апостолів піднявся і запитав: "Чи це не я зраджу тебе, Господи?".

І навіть Іуда піднявся і спитав: "Нє я лі ето прєдам тєбя, Госпаді?".

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– …Вы не понимаете – просто цены поднимаются с колен!

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Как писал OBOZREVATEL, ранее было названо самое смешное фото домашнего животного 2021 года. Снимок принадлежит фотографу Зои Росс. Читайте также о невероятных случаях нахождения клада, когда обычные люди внезапно превращались в миллионеров.