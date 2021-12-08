Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 8 декабря
Археологам на заметку. Самые интересные находки обнаруживаются под отодвинутым диваном.
Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 8 декабря.Анекдоты дня
Он:
– У меня к вам такое чувство, что не передать словами!
Она:
– Передайте деньгами.
***
– Папа, а куда попадают люди, соблюдающие все заповеди?
– В заповедник, сынок!
***
– Скажите, а вы лжете своей жене?
– Да. А кому же еще?
***
Проповедь в украинской церкви:
– I тоді зібралися усі апостоли на Масличній горі у Гефсиманському саду на Таємну вечерю. І піднявся Іісус і сказав: "Сьогодні, ще до світанку, один з вас зрадить мене перед тим, як тричі проспіває півень".
І піднявся апостол Петро і запитав: "Чи це не я зраджу тебе, Господи?".
І піднявся апостол Павло і запитав: "Чи це не я зраджу тебе, Господи?"...
І так кожен з апостолів піднявся і запитав: "Чи це не я зраджу тебе, Господи?".
І навіть Іуда піднявся і спитав: "Нє я лі ето прєдам тєбя, Госпаді?".
***
– …Вы не понимаете – просто цены поднимаются с колен!
***
Как писал OBOZREVATEL, ранее было названо самое смешное фото домашнего животного 2021 года. Снимок принадлежит фотографу Зои Росс. Читайте также о невероятных случаях нахождения клада, когда обычные люди внезапно превращались в миллионеров.