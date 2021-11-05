Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 5 ноября

Каждый мужчина не доволен тем, куда тратят деньги его жена и правительство. Разница состоит лишь в том, что он не боится открыто ругать правительство.

Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 5 ноября.

Муж дарит женщине шубу.

– Дорогой, это кролик, в ней будет холодно.

– Ничего, кролик ходил в ней всю жизнь и не замерз.

***

Кто сказал, что государство – это мы? Государство – это нас!

Видео дня

***

Встречаются два друга.

– Ты, говорят, женился?

– Да.

– Ну и как?

– Пить нельзя, курить нельзя.

– Жалеешь?

– Жалеть тоже нельзя...

***

Калории – это такие маленькие твари, которые приходят ночью и уменьшают размер вашей одежды.

***

Врач возмущенно:

– Вы выглядите ужасно. Я же вам ясно сказал: не больше десяти сигарет в день!

– Я помню, но согласитесь, для человека, который никогда не курил, это не так уж и мало.

***

Школьница приходит домой с дня рождения. Мать (грозно):

– Пила?

Дочь:

– Шампан стаканского.

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Ранее OBOZREVATEL рассказывал о двенадцати "конфузах" с фотошопом, которые рассмешили пользователей сети. Мастера ретуши способны тонко потроллить своих заказчиков, исполняя работу чересчур "ответственно".