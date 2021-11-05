Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 5 ноября
Каждый мужчина не доволен тем, куда тратят деньги его жена и правительство. Разница состоит лишь в том, что он не боится открыто ругать правительство.
Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 5 ноября.Анекдоты и мемы дня
Муж дарит женщине шубу.
– Дорогой, это кролик, в ней будет холодно.
– Ничего, кролик ходил в ней всю жизнь и не замерз.
***
Кто сказал, что государство – это мы? Государство – это нас!
***
Встречаются два друга.
– Ты, говорят, женился?
– Да.
– Ну и как?
– Пить нельзя, курить нельзя.
– Жалеешь?
– Жалеть тоже нельзя...
***
Калории – это такие маленькие твари, которые приходят ночью и уменьшают размер вашей одежды.
***
Врач возмущенно:
– Вы выглядите ужасно. Я же вам ясно сказал: не больше десяти сигарет в день!
– Я помню, но согласитесь, для человека, который никогда не курил, это не так уж и мало.
***
Школьница приходит домой с дня рождения. Мать (грозно):
– Пила?
Дочь:
– Шампан стаканского.
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Ранее OBOZREVATEL рассказывал о двенадцати "конфузах" с фотошопом, которые рассмешили пользователей сети. Мастера ретуши способны тонко потроллить своих заказчиков, исполняя работу чересчур "ответственно".