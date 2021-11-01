12 конфузов с фотошопом, которые насмешили сеть. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
3 минуты
4,2 т.
Люди часто экспериментируют с фотошопом

С помощью фотошопа можно любую фотографию превратить в идеальную картинку. Но стоит знать, что мастера ретуши умеют не только уменьшать талию и увеличивать грудь, но и искусно троллить своих заказчиков, исполняя их просьбы чересчур "ответственно".

OBOZREVATEL собрал примеры забавных розыгрышей фотошоперов, которые насмешили сеть.

Парень попросил сделать его более трезвым на фото. Ретушер Джеймс Фридман решил пошутить и сделал в фотошопе так, будто друзья спасают его на войне.

Парень попросил сделать его в фотошопе менее пьяным.
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Девушки попросили ретушера поднять вторую подружку повыше. Он исполнил желание.

Фотошопер поднял девушку чуть повыше.

Когда мужчина делал фото, зеркало было грязным. В фотошопе пытались поправить ситуацию.

Ретушер хотел сделать зеркало более чистым.

Парень попросил сделать так, будто его девушка поймала рыбу. Мастер фотошопа решил покреативить.

Девушка поймала уже готовую рыбу.

Девушка попросила изобразить ее на летающем ковре над океаном. Ретушер попросил ее принять соответствующую позу.

Девушка приготовилась лететь над океаном.

Молодая пара получила солнечные ожоги на лице и попросила убрать их на фото.

Ретушер полечил ожоги на лице.

Парень попросил перенести водопад поближе.

Фотошопер приблизил водопад.

Парень хотел быть выше отца.

Ретушер выполнил обещание и сделал отца ниже.

Жена попросила побрить ее мужа на фото.

Мужчина помолодел благодаря фотошопу.

Ретушер не понял задачи, ведь пара хотела просто взяться за руки.

Фотошопер добавил романтики на фото.

Девушка хотела быть похожей на русалку.

Ретушер превратил девушку в "золотую рыбку".

Девушка попросила сделать мартышке такую же улыбку. Ретушер посчитал, что обезьяна была грустной, потому что сидела в холодной воде.

Ретушер сделал обезьяну более улыбчивой.

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