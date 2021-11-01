12 конфузов с фотошопом, которые насмешили сеть. Фото

С помощью фотошопа можно любую фотографию превратить в идеальную картинку. Но стоит знать, что мастера ретуши умеют не только уменьшать талию и увеличивать грудь, но и искусно троллить своих заказчиков, исполняя их просьбы чересчур "ответственно".

OBOZREVATEL собрал примеры забавных розыгрышей фотошоперов, которые насмешили сеть.

Парень попросил сделать его более трезвым на фото. Ретушер Джеймс Фридман решил пошутить и сделал в фотошопе так, будто друзья спасают его на войне.

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Девушки попросили ретушера поднять вторую подружку повыше. Он исполнил желание.

Когда мужчина делал фото, зеркало было грязным. В фотошопе пытались поправить ситуацию.

Парень попросил сделать так, будто его девушка поймала рыбу. Мастер фотошопа решил покреативить.

Девушка попросила изобразить ее на летающем ковре над океаном. Ретушер попросил ее принять соответствующую позу.

Молодая пара получила солнечные ожоги на лице и попросила убрать их на фото.

Парень попросил перенести водопад поближе.

Парень хотел быть выше отца.

Жена попросила побрить ее мужа на фото.

Ретушер не понял задачи, ведь пара хотела просто взяться за руки.

Девушка хотела быть похожей на русалку.

Девушка попросила сделать мартышке такую же улыбку. Ретушер посчитал, что обезьяна была грустной, потому что сидела в холодной воде.

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