Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 4 февраля

Как хорошо быть пессимистом. Вы или правы, или приятно удивлены.

Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 4 февраля.

– Настоящая любовь – это когда ей абсолютно неважно на каком вы месте в первой сотне Forbes…

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– Вышла во двор гулять с дочерью… Дети вокруг – Афродита, Милана, Станислава, Виолетта, Макар, Родион, Дионис, Елисей, Белладонна, Аэлита… И только я одна, как дура, вывела гулять Машеньку…

Видео дня

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– Дорогой, ты меня любишь?

– Черт возьми, да так мы никогда не накопим на ремонт квартиры!

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Мама ругает дочку. Девочка кричит сквозь слезы:

– Мамочка, не ругай меня! Я очень хороший ребенок.

– Почему ты так считаешь?

– Потому что ни одна домработница не выдерживает у нас больше месяца, а я с вами уже шесть лет живу.

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– Желаю, чтобы в этом году вы наконец стали похожи на свои фотографии в инстаграме.

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Ранее OBOZREVATEL назвал десять отличий между породами собак, которых часто путают. Например, немецкая овчарка и бельгийская малинуа имеют одинаковый окрас, но вторая стоит как минимум на 500 долларов дороже.