Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 31 января

Ссора мужа с женой напоминает выступление на концерте: начинается с нового материала, а заканчивается лучшими хитами.

Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 31 января.

К посетителю в ресторане подходит официант.

Тот дает ему доллар со словами:

– Посоветуйте что-нибудь.

Официант кладет купюру в карман и, наклонившись к посетителю, говорит:

– Уходите отсюда!

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Видео дня

– Чувствую себя не только не в своей тарелке, но и на чужом подносе. И даже в незнакомой столовой.

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Четыре часа утра. Звонок телефона:

– Алло, это общество по защите животных???

– Это кто ж тебя в такую рань-то обидел?

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– Только соберешься разбогатеть – то за квартиру платить надо, то туфли порвутся.

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– Если у вас дома заканчивается пачка соды, то вам где-то 120 лет.

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Как сообщал OBOZREVATEL, восковая королева Елизавета в музее в Гамбурге оказалась лысой. Об этом стало известно после того, как музей поделился в Facebook фото подготовки к открытию.