Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 31 января
Ссора мужа с женой напоминает выступление на концерте: начинается с нового материала, а заканчивается лучшими хитами.
Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 31 января.Анекдоты дня
К посетителю в ресторане подходит официант.
Тот дает ему доллар со словами:
– Посоветуйте что-нибудь.
Официант кладет купюру в карман и, наклонившись к посетителю, говорит:
– Уходите отсюда!
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– Чувствую себя не только не в своей тарелке, но и на чужом подносе. И даже в незнакомой столовой.
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Четыре часа утра. Звонок телефона:
– Алло, это общество по защите животных???
– Это кто ж тебя в такую рань-то обидел?
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– Только соберешься разбогатеть – то за квартиру платить надо, то туфли порвутся.
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– Если у вас дома заканчивается пачка соды, то вам где-то 120 лет.
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Как сообщал OBOZREVATEL, восковая королева Елизавета в музее в Гамбурге оказалась лысой. Об этом стало известно после того, как музей поделился в Facebook фото подготовки к открытию.