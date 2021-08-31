Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 31 августа

"Пятьдесят копеек должна буду!", – этой непринужденной фразой продавщица Лариса заработала свой первый миллион.

Актуальные шутки, анекдоты и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 31 августа.

Пьяный гаишник останавливает пьяного водителя:

– Слышишь, а почему вас за рулем двое сидят?

– И поэтому надо всю машину окружать?

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Самая популярная фраза в первую брачную ночь: "И здесь всего лишь 300 гривен! А еще друзья называются!"

Видео дня

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Отец укладывает дочку спать. Через полчаса мать заглядывает в комнату:

– Ну что, спит?

– Да, мама, спит.

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– Работаю в турагентстве. Клиенты только что прислали смс: "Спасибо! Нам так классно в Турции!". Написать им, что они в Египте, или не надо?

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– Рабинович, по возможности надо стараться жить честно.

– Я бы и рад, но у меня нет такой возможности.

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Раздраженный муж говорит жене:

– Снова курятина! У меня скоро перья от нее начнут расти!

– А что, говядину готовить, чтобы выросли рога?

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Психиатрическая лечебница. Один больной говорит другому:

– Ты прочитал мой роман, который я тебе дал вчера?

– Да, но там слишком много действующих лиц и цифр.

Тут заходит врач:

– Так, придурки, кто вчера украл мой телефонный справочник?

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В каждой квартире есть такое тайное место, куда носки, пульты и ключи уходят умирать.

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Отправила мужу СМС: "Ты у меня самый лучший!". Получаю ответ: "Бухаешь?"

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Как сообщал OBOZREVATEL, американский актер Бен Аффлек снялся в рекламе вместе с мамой Дженнифер Лопес. По сюжету женщина играет сразу на двух автоматах, теряя последние деньги, но в какой-то момент мимо проходит Аффлек и она выигрывает.