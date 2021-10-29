Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 29 октября
Настоящий студент не тот, кто спрашивает, какой сегодня экзамен, а тот, кто спрашивает у народа, какой экзамен он только что сдал.
Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 29 октября.
Сын приводит невесту домой. Мать позвала его на кухню и говорит:
– Проверь ее сумку. Если там порядок, женись.
Сын проверил:
— Там такое... Все в помаде, пудре, куча помятых бумажек.
Мать:
– Дурень, это же моя сумка!
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Собрание гарема, посвященное итогам года, признало работу своего султана неудовлетворительной.
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Все знают о русской рулетке. А вы слышали об индийской? Все очень просто. Вам дают флейту и шесть огромных кобр, одна из которых абсолютно глухая.
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Если у вас отключили отопление – станьте в угол, там 90 градусов!
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть насмешило видео, зафиксировавшее, как девушка в маске кошки напугала своих котов. Курьез произошел в штате Оклахома, США.