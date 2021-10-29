Американка напугала питомцев до чертиков, надев маску кота. Вирусное видео

Американка из штата Оклахома решила разыграть своих питомцев и надела огромную маску кошки. Она спряталась за диваном в гостиной комнате, а после позвала своих котов. Те не узнали хозяйку, сильно испугались и убежали из комнаты.

Соответствующее видео опубликовало издание Daily Mail. Отмечается, несмотря на то, что животные достаточно сильно испугались, с ними все в порядке (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Женщина распечатала мордочку кота и надела маску на себя, после чего сидя на полу возле дивана позвала своим питомцев.

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"Мы решили разыграть наших кошек с помощью большой маски с мордой кота. Мы заманили их угощением", – рассказала хозяйка.

Те прибежали на зов и обнаружили гигантского кота, который смотрел на них. Питомцы явно не ожидали такого и бросились бежать из комнаты, чем повеселили окружающих.

"Не стоит волноваться, они в порядке и получили свои угощения", – сказала американка.

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