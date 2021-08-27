Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 27 августа

Скорость звука – довольно странная штука. Родители что-то говорят тебе в двадцать лет, а доходит только к сорока.

Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 27 августа.

Разговор двух друзей:

– Поздравь меня – через неделю я женюсь.

– Невеста красивая?

– Да нет. Просто ребята выпить хотят.

***

– А ты хотела бы, чтобы твой муж носил тебя на руках?

Видео дня

– Да мне, в принципе, и на шее хорошо.

***

Самые большие гонорары за хорошую статью получают не журналисты, а адвокаты.

***

Как ни крути, но лучший шкаф для одежды – это стул.

***

Главврач психбольницы вызывает больного:

– Вы продолжаете утверждать, что вы Наполеон и в вашем подчинении есть 70 тысяч солдат и офицеров?

– Что за бред? Вы понимаете, что говорите?

– О, вижу, вы идете на поправку! Даже к выписке!

– Я вчера 25 тысяч при Ватерлоо потерял!

***

– Папа, а у вас с мамой хоть что-то общее?

– Конечно, сынок, – ты!

Жена, тихо:

– ...И оптимизм.

***

– Ужасно, наверное, когда певец понимает, что больше не может петь.

– Но еще хуже, когда он не понимает этого!

***

– Мамочка, когда я буду большая, у меня тоже будет муж?

– Конечно, если ты будешь хорошей девочкой.

– А если не буду?

– Тогда мужей будет много.

***

На таможне в США:

– Что это за жуки у вас в банке, мистер Петренко?

– Колорадские. Вот, решил парням их родину показать.

***

Как сообщал OBOZREVATEL, у Насти Каменских появился двойник – известная певица из Румынии. В Instagram шоу "Зірковий шлях" показали коллаж, на котором девушек практически невозможно отличить.