Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 27 августа
Скорость звука – довольно странная штука. Родители что-то говорят тебе в двадцать лет, а доходит только к сорока.
Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 27 августа.Анекдоты и мемы дня
Разговор двух друзей:
– Поздравь меня – через неделю я женюсь.
– Невеста красивая?
– Да нет. Просто ребята выпить хотят.
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– А ты хотела бы, чтобы твой муж носил тебя на руках?
– Да мне, в принципе, и на шее хорошо.
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Самые большие гонорары за хорошую статью получают не журналисты, а адвокаты.
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Как ни крути, но лучший шкаф для одежды – это стул.
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Главврач психбольницы вызывает больного:
– Вы продолжаете утверждать, что вы Наполеон и в вашем подчинении есть 70 тысяч солдат и офицеров?
– Что за бред? Вы понимаете, что говорите?
– О, вижу, вы идете на поправку! Даже к выписке!
– Я вчера 25 тысяч при Ватерлоо потерял!
***
– Папа, а у вас с мамой хоть что-то общее?
– Конечно, сынок, – ты!
Жена, тихо:
– ...И оптимизм.
***
– Ужасно, наверное, когда певец понимает, что больше не может петь.
– Но еще хуже, когда он не понимает этого!
***
– Мамочка, когда я буду большая, у меня тоже будет муж?
– Конечно, если ты будешь хорошей девочкой.
– А если не буду?
– Тогда мужей будет много.
***
На таможне в США:
– Что это за жуки у вас в банке, мистер Петренко?
– Колорадские. Вот, решил парням их родину показать.
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