Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 24 ноября

Тайные мечты мужчины: дочь – на обложке Vogue, сын – на обложке Sport, любовница – на обложке Playboy, жена – на открытках "Пропавшие без вести".

Анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 24 ноября.

– Папа, а чем задачи отличаются от проблем?

– Задача – это когда тебе нужно попасть в цель, а проблема – когда в тебя целятся.

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– У меня вчера в разговоре с женой оговорочка вышла почти по Фрейду. Хотел сказать: "Дорогая, сделай мне бутерброд с сыром", а вместо этого сказал: "Гадина, ты мне всю жизнь испортила".

Видео дня

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На последнем концерте Петросян, отчаявшись, бросился просто щекотать зрителей.

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Знаменитого артиста спрашивают:

– Скажите, каким был полученный вами самый ценный совет?

– Лет двадцать тому назад я готовился выступать на правительственном концерте. Такое у меня было впервые – я сильно волновался, был весь на нервах... И вот перед самым выходом на сцену подходит ко мне коллега, кладет руку на плечо и тихо советует: "Володя, застегни брюки…"

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Родители на семейном совещании:

– Сынок! Мы все с понедельника начинаем новую жизнь! Я брошу употреблять лишние калории, сяду на диету. Папа бросит курить. А ты?

– А я могу бросить школу.

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Есть ли выход из финансового кризиса в Украине? Есть! Терминал D аэропорта "Борисполь"!

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Полезный совет. Милые девушки, не нужно собираться так долго! Если на вас короткая юбка, то девять из десяти мужчин не обратят внимания, подходит ли сумочка к босоножкам. Зачем же ради одного "голубого" время тратить?

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Ранее OBOZREVATEL рассказывал о десяти курьезных случаях во время путешествий, когда "что-то пошло не так". Порой в поездке случаются казусы, которые запоминаются на всю жизнь.