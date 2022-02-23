Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 23 февраля
А вы знаете, какой эффект получается, если в принтер, который стоит у окна, попадает штора? Заходите в комнату – а там принтер ест штору и потихоньку карабкается вверх…
Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 23 февраля.Анекдоты дня
– У нас с девушкой все очень серьезно. Я уже год не улыбался.
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– Как здоровье больного, который называл себя Людовиком Пятнадцатым?
– Немного лучше. Теперь он называет себя Людовиком Четырнадцатым.
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– Вовочка, к какой группе животных относится очковая змея?
– Марья Ивановна, так понятно, что к группе близоруких!
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– Вот ребенком читал эту книгу и многое мне было непонятно. А сейчас читаю, все воспринимается как-то по-другому и думаю – ну и глупый же я был, все же просто, как дважды два.
– Петрович, хватит уже арифметику за первый класс листать, давай, работать иди.
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– Ждать, когда соберется жена – словно скачивать что-то из интернета – осталось две минуты, осталась одна минута… Осталось 15 минут.
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Как сообщал OBOZREVATEL, в сети стала популярной новая оптическая иллюзия. Цифры, скрытые в черно-сером полосатом круге, сбивают пользователей с толку.