Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 23 февраля

Прослушивание новости на данный момент не доступно

А вы знаете, какой эффект получается, если в принтер, который стоит у окна, попадает штора? Заходите в комнату – а там принтер ест штору и потихоньку карабкается вверх…

Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 23 февраля.

– У нас с девушкой все очень серьезно. Я уже год не улыбался.

***

– Как здоровье больного, который называл себя Людовиком Пятнадцатым?

– Немного лучше. Теперь он называет себя Людовиком Четырнадцатым.

Видео дня

***

– Вовочка, к какой группе животных относится очковая змея?

– Марья Ивановна, так понятно, что к группе близоруких!

***

– Вот ребенком читал эту книгу и многое мне было непонятно. А сейчас читаю, все воспринимается как-то по-другому и думаю – ну и глупый же я был, все же просто, как дважды два.

– Петрович, хватит уже арифметику за первый класс листать, давай, работать иди.

***

– Ждать, когда соберется жена – словно скачивать что-то из интернета – осталось две минуты, осталась одна минута… Осталось 15 минут.

***

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети стала популярной новая оптическая иллюзия. Цифры, скрытые в черно-сером полосатом круге, сбивают пользователей с толку.