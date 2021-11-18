Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 18 ноября

Кризис дополз и до нас... Сыр едим с плесенью, вино пьем старое, в машине ездим без крыши...

Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 18 ноября.

– Сын, ты куришь?

– Папа, я дочь...

– Что, уже докурился?

***

Телефонный звонок. Трубку берет ребенок:

– Алло, вам кого?

– Папа дома?

– Нет, он уехал.

Видео дня

– На отдых?

– Нет, он с мамой уехал.

***

– Почему ты разошлась с мужем?

– Он относился ко мне, как к собаке.

– В каком смысле?

– Требовал от меня верности!

***

На митинге коммунистов выступает оратор:

– Были коммунисты – была дешевая колбаса. Пришли демократы – исчезла дешевая колбаса. Но вернутся коммунисты – опять будет дешевая колбаса!

Стоят двое мужчин и один у другого спрашивает:

– Я чего-то не понял. Они что эту колбасу с собой туда-сюда носят?

***

Муж говорит жене:

– Я ни разу тебе не изменял. Ты можешь сказать мне то же самое?

– Конечно, только не с таким честным выражением лица.

***

В магазине:

– Дайте мне руководящую сельдь.

– У нас такой нет...

– Ну как же, вот она жирная и безголовая...

***

Сержант собрал солдат:

– Кто поедет на картошку?

Двое выходят вперед. Сержант почесал затылок и говорит:

– Ладно, вы в машину, а остальные пешком пойдут.

***

Как сообщал OBOZREVATEL, Николай Басков стал участником курьезной ситуации. Во время предновогодних съемок тигренок справил нужду на его костюм.