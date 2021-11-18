Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 18 ноября
Кризис дополз и до нас... Сыр едим с плесенью, вино пьем старое, в машине ездим без крыши...
Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 18 ноября.Анекдоты дня
– Сын, ты куришь?
– Папа, я дочь...
– Что, уже докурился?
***
Телефонный звонок. Трубку берет ребенок:
– Алло, вам кого?
– Папа дома?
– Нет, он уехал.
– На отдых?
– Нет, он с мамой уехал.
***
– Почему ты разошлась с мужем?
– Он относился ко мне, как к собаке.
– В каком смысле?
– Требовал от меня верности!
***
На митинге коммунистов выступает оратор:
– Были коммунисты – была дешевая колбаса. Пришли демократы – исчезла дешевая колбаса. Но вернутся коммунисты – опять будет дешевая колбаса!
Стоят двое мужчин и один у другого спрашивает:
– Я чего-то не понял. Они что эту колбасу с собой туда-сюда носят?
***
Муж говорит жене:
– Я ни разу тебе не изменял. Ты можешь сказать мне то же самое?
– Конечно, только не с таким честным выражением лица.
***
В магазине:
– Дайте мне руководящую сельдь.
– У нас такой нет...
– Ну как же, вот она жирная и безголовая...
***
Сержант собрал солдат:
– Кто поедет на картошку?
Двое выходят вперед. Сержант почесал затылок и говорит:
– Ладно, вы в машину, а остальные пешком пойдут.
***
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