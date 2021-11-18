Тигренок увидел Николая Баскова и от испуга нагадил на его костюм. Видео

Популярный российский певец Николай Басков стал участником курьезно ситуации на предновогодних съемках. Вместе с телеведущим Андреем Малаховым и маленьким тигренком артист позировал на сцене "Голубого огонька" для фото, однако, в какой-то момент, из-за стресса животное перенервничало и справило нужду на костюм певца.

Удачным кадром Басков поделился на личной странице в Instagram. В свою очередь, Андрей Малахов опубликовал видео с конфузом на своей странице в социальной сети (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"А у нас с Малаховым и Барни уже Новый год", – написал Басков.

На опубликованном фото шоумен позирует на съемках телевизионной музыкальной программы "Голубой огонек", которая будет транслироваться в новогодние праздники, вместе с тигренком в руках, а рядом с ним стоит его коллега Андрей Малахов.

Видео дня

В свою очередь, телеведущий разместил шуточное видео, на котором написал "Коля еще не подозревает". На кадрах показано, как "натуральному блондину" дают в руки животное, и в этот момент из-за стресса тигренок обкакался.

Как только Николай понял, что произошло, пошутил, что эта хорошая примета.

После этого Басков принялся демонстрировать свои вокальные данные для испуганного тигренка. Животное просто наблюдало за тем, что происходит.

Коротко о знаменитостях:

Николай Басков – 45-летний эстрадный и оперный певец родился и проживает в Москве (Россия). У него есть звание Народного артиста Украины (2004), Мастера искусства республики Молдовы (2007) и Народного артиста РФ (2009). Был женат на Светлане Шпигель, а в 2017 году строил отношения с моделью Викторией Лапыревой. Есть 15-летний сын Бронислав Басков

Андрей Малахов – 49-летний российский журналист, телеведущий и шоумен родом из Апатиты (Магаданская область). У него есть медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2006 года), получал премии ТЭФИ в 2005 и 2018 годах, а также обладает золотой медалью имени Льва Николаева (2017). С 2011 года женат на Наталье Шкулевой, которая работает издателем журнала Elle в России. Есть сын Александр.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что многие российские знаменитости носят звания украинских престижных наград, среди них и Николай Басков, Светлана Лобода, Филипп Киркоров и другие.