Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 18 февраля

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Полезный совет: если у жены внезапно улучшилось настроение, нужно срочно найти другое место для заначки.

Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 18 февраля.

– Мой муж всегда сердится, когда не знает, куда я трачу деньги.

– Так ты расскажи ему.

– Если я расскажу, он просто сойдет с ума.

***

– Слушай, а давай с тобой уедем отсюда. Только я и ты, а дальше будь что будет…

Видео дня

– Женщина, я вам еще раз повторяю: пока полная маршрутка не наберется, мы никуда не поедем!

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– Не бросайте окурки с балкона. Людям в партере неприятно.

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Четыре времени года:

– холодно сидеть за компьютером,

– жарко сидеть за компьютером,

– сидя за компьютером, будто что-то теряешь,

– сидеть за компьютером в самый раз.

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– Ненавижу март, потому что он всегда ставит передо мной слишком трудный выбор: спечься в зимней куртке или замерзнуть в весеннем пальто.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии зоозащитники подобрали на улице кошку, в которой увидели сходство с Владимиром Лениным. Животному три года; ему дали кличку Павлова.