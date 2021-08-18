Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 18 августа

Есть вещи, о которых лучше не знать. И, судя по всему, большинство пользователей интернета считают, что это грамматика и пунктуация.

Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 18 августа.

Иск о защите чести и достоинства, как правило, подают те, у кого никогда не было ни того, ни другого.

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Во время пожара в магазине фейерверков рядом по-быстренькому провели День города.

Видео дня

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В магазин мяса забегает собака местного адвоката, хватает кусок мяса и убегает. Мясник в ярости идет в офис к адвокату:

– Подскажите, пожалуйста, допустим, в мою лавку забежала собака и украла кусок мяса. Могу ли я требовать стоимость украденного от ее владельца?

– Да, конечно.

– Так вот, только что ваш пес украл из моего магазина килограмм отличной вырезки. С вас 20 долларов.

Адвокат молча достает деньги и отдает мяснику. А через неделю мясник получает по почте счет на 200 долларов за юридическую консультацию.

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В жизни всегда есть место подвигу, но некоторые все же так и не решаются жениться.

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– У вас есть что-то от головы?

– Да, конечно! Вот, возьмите ухо!

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– Как у тебя с твоей девушкой?

– Мы разошлись.

– Из-за чего?

– Поругались. Она кричит: "Ты меня не любишь". Я ей: "Таня, люблю я тебя!"

– А она что?

– А она Света.

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Август – это как вечер воскресенья.

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Иду вчера ночью, девушка впереди меня прибавила темп, я тоже пошел быстрее, она побежала, и я побежал, она закричала, и я закричал. Я даже не понял, от кого мы убегали!

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Хорошая новость для девушек: лето скоро закончится и можно будет снова есть все подряд.

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Ранее OBOZREVATEL рассказывал, куда исчезли звезды популярных фильмов "нулевых" – "Американский пирог", "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" и многих других – и как они выглядят сейчас.