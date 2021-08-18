Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 18 августа
Есть вещи, о которых лучше не знать. И, судя по всему, большинство пользователей интернета считают, что это грамматика и пунктуация.
Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 18 августа.Анекдоты дня
Иск о защите чести и достоинства, как правило, подают те, у кого никогда не было ни того, ни другого.
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Во время пожара в магазине фейерверков рядом по-быстренькому провели День города.
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В магазин мяса забегает собака местного адвоката, хватает кусок мяса и убегает. Мясник в ярости идет в офис к адвокату:
– Подскажите, пожалуйста, допустим, в мою лавку забежала собака и украла кусок мяса. Могу ли я требовать стоимость украденного от ее владельца?
– Да, конечно.
– Так вот, только что ваш пес украл из моего магазина килограмм отличной вырезки. С вас 20 долларов.
Адвокат молча достает деньги и отдает мяснику. А через неделю мясник получает по почте счет на 200 долларов за юридическую консультацию.
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В жизни всегда есть место подвигу, но некоторые все же так и не решаются жениться.
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– У вас есть что-то от головы?
– Да, конечно! Вот, возьмите ухо!
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– Как у тебя с твоей девушкой?
– Мы разошлись.
– Из-за чего?
– Поругались. Она кричит: "Ты меня не любишь". Я ей: "Таня, люблю я тебя!"
– А она что?
– А она Света.
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Август – это как вечер воскресенья.
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Иду вчера ночью, девушка впереди меня прибавила темп, я тоже пошел быстрее, она побежала, и я побежал, она закричала, и я закричал. Я даже не понял, от кого мы убегали!
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Хорошая новость для девушек: лето скоро закончится и можно будет снова есть все подряд.
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Ранее OBOZREVATEL рассказывал, куда исчезли звезды популярных фильмов "нулевых" – "Американский пирог", "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" и многих других – и как они выглядят сейчас.