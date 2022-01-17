Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 17 января

Когда утром Циля продала подаренный ей вечером букет, Абрам понял: это таки его женщина.

Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за17 января.

– Ой, соль рассыпалась – это к ссоре.

– А может, обойдется?

– Нет, дорогой. Я уже настроилась.

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– Жена попросила на день рождения норку. Копаю в саду уже второй день. Волнуюсь. Вдруг не понравится?

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– Встретила мужчину, который вез коляску с коробкой шампанского, а ребенок шел сзади, ревел и говорил: "Папа, я устал", на что отец ответил: "Петя, у тебя ножки есть, а у бутылок нет".

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Профессор пишет на доске цветными мелками. Голос из задних рядов:

– Профессор, голубым не видно!

– Голубые могут пересесть на первый ряд.

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– Девушке, которую забирали скорей и увозили за сто морей, уже 39 лет.

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Жена подарила мне прыжок с парашютом. Я всегда считал, что это очень мужской поступок. Пока ко мне сзади не прицепился другой мужчина и не сказал: "Все будет хорошо, расслабься, я все сделаю сам".

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Ранее OBOZREVATEL писал о десяти дизайнерских "шедеврах", над которыми работали будто с закрытыми глазами. Бывает, что мастера делают кривые шви, изображают странный принт или добавляют непонятные аксессуары.