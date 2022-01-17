Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 17 января
Когда утром Циля продала подаренный ей вечером букет, Абрам понял: это таки его женщина.
Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за17 января.Анекдоты дня
– Ой, соль рассыпалась – это к ссоре.
– А может, обойдется?
– Нет, дорогой. Я уже настроилась.
***
– Жена попросила на день рождения норку. Копаю в саду уже второй день. Волнуюсь. Вдруг не понравится?
***
– Встретила мужчину, который вез коляску с коробкой шампанского, а ребенок шел сзади, ревел и говорил: "Папа, я устал", на что отец ответил: "Петя, у тебя ножки есть, а у бутылок нет".
***
Профессор пишет на доске цветными мелками. Голос из задних рядов:
– Профессор, голубым не видно!
– Голубые могут пересесть на первый ряд.
***
– Девушке, которую забирали скорей и увозили за сто морей, уже 39 лет.
***
Жена подарила мне прыжок с парашютом. Я всегда считал, что это очень мужской поступок. Пока ко мне сзади не прицепился другой мужчина и не сказал: "Все будет хорошо, расслабься, я все сделаю сам".
***
Ранее OBOZREVATEL писал о десяти дизайнерских "шедеврах", над которыми работали будто с закрытыми глазами. Бывает, что мастера делают кривые шви, изображают странный принт или добавляют непонятные аксессуары.