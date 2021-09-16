Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 16 сентября

В общественном транспорте настоящие мужчины всегда сидят с закрытыми глазами, потому что им больно смотреть, как женщины стоят.

Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 16 сентября.

– Ну что, больной, будем лечиться?

– У меня только сто гривен, доктор.

– Сестра, пишите диагноз: "здоров".

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Современная мода часто такова, что молодежь готова заплатить любые деньги, чтобы выглядеть, как бомж.

Видео дня

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Пятиклассник Артем требует затонировать окна в классе, а то "как лохи сидим".

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На занятии в автошколе. Преподаватель:

– Когда мы поворачиваем руль вправо, какие колеса вращаются?

Блондинка:

– Правые?..

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– Сынок, ты уже взрослый. Мы решили, что наконец пришло время с тобой поговорить...

– Опа! А я думал, вы немые.

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Чтобы утром вовремя вставать, ставить будильник нужно не на час раньше, а на шкаф.

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Муж возвращается домой в пять утра. Жена с порога:

– Где ты был?

– В кинотеатре, и я буду твердо держаться этой версии!

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Муж – жене:

– Дорогая, ты заблокировала доступ к нашему компьютеру?

– Да.

– И какой пароль?

– Дата нашей свадьбы.

– Вот блин...

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"Айфон" покупают не для того, чтобы по нему говорить, а чтобы говорить о нем!

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль рассказала несколько интересных фактов о своей личной жизни, в частности, о том, был ли у нее роман одновременно с двумя мужчинами и купалась ли она голой в океане.