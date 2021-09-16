Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 16 сентября
В общественном транспорте настоящие мужчины всегда сидят с закрытыми глазами, потому что им больно смотреть, как женщины стоят.
Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 16 сентября.Анекдоты дня
– Ну что, больной, будем лечиться?
– У меня только сто гривен, доктор.
– Сестра, пишите диагноз: "здоров".
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Современная мода часто такова, что молодежь готова заплатить любые деньги, чтобы выглядеть, как бомж.
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Пятиклассник Артем требует затонировать окна в классе, а то "как лохи сидим".
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На занятии в автошколе. Преподаватель:
– Когда мы поворачиваем руль вправо, какие колеса вращаются?
Блондинка:
– Правые?..
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– Сынок, ты уже взрослый. Мы решили, что наконец пришло время с тобой поговорить...
– Опа! А я думал, вы немые.
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Чтобы утром вовремя вставать, ставить будильник нужно не на час раньше, а на шкаф.
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Муж возвращается домой в пять утра. Жена с порога:
– Где ты был?
– В кинотеатре, и я буду твердо держаться этой версии!
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Муж – жене:
– Дорогая, ты заблокировала доступ к нашему компьютеру?
– Да.
– И какой пароль?
– Дата нашей свадьбы.
– Вот блин...
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"Айфон" покупают не для того, чтобы по нему говорить, а чтобы говорить о нем!
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль рассказала несколько интересных фактов о своей личной жизни, в частности, о том, был ли у нее роман одновременно с двумя мужчинами и купалась ли она голой в океане.