Роман с двумя мужчинами, пристрастие к McDonald’s и смешные конфузы: Тина Кароль рассказала факты о себе. Видео

Известная украинская певица Тина Кароль рассказала своим поклонникам некоторые факты о себе и личной жизни. В том числе купалась ли она голой в океане, почему забывает слова песен на сцене и был ли у нее роман с двумя мужчинами одновременно.

Знаменитость ответила на вопросы в рубрике "Было/Не было" для YouTube-канала Patreon. Аутфит Тины для интервью состоял из платья на тонких бретелях, аксессуаров в виде цепочки и сережек, а также легкого макияжа (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Певица ответила на более чем 20 вопросов, о том, какие факты в ее жизни были, а какие – нет.

Среди них был вопрос о том, купалась ли Тина голой в океане, на что она ответила: "нет, но надо исправить это упущение".

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Следующий вопрос Тине задали – забывала ли она слова песен. Кароль заявила, что у нее целая проблема с этим.

"У меня проблема со словами песен. Я боюсь забыть слова на сцене, постоянно. Не знаю, как с этим бороться. Я могу петь песни 10 лет, но слова просто исчезают в голове", – рассказала Тина.

Также певица рассказала о своей любви к ресторану быстрого питания McDonald’s.

"Когда закончился Atlas Weekend, я поехала сразу в McDonald’s. Я заказала тогда самую большую порцию всего. Вот было все, и я это съела", – отметила Тина.

Кроме того, знаменитость рассказала, что у нее были романы сразу с двумя мужчинами. Вначале Тина не хотела отвечать на этот вопрос, но потом сказала, что такой опыт у нее был.

Коротко о знаменитости:

Звезда украинской эстрады – Тина Кароль (Татьяна Либерман) – родилась в поселке Оротукан (Магаданская область) в семье инженеров.

Когда ей исполнилось 7 лет, ее семья переехала в Ивано-Франковск, где она стала учиться в школе и посещать уроки вокала. После 9 класса отправилась в Киев и поступила в высшее музучилище им. Р.М. Глиэра (ныне муниципальная академия музыки).

В 2003 году композитор Александр Злотник утвердил способную студентку на роль Маргарет в мюзикле "Экватор" и тогда ей двери в шоу-бизнес были открыты.

Тина является не только известно певицей, но еще и телеведущей, актрисой и общественным деятелем. Имеет звание "Народной артистки Украины". Была тренером вокального шоу "Голос Страны", "Голос Дети", танцевального шоу "Танці з зірками".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Тина Кароль поделилась с поклонниками пикантными снимками, на которых продемонстрировала глубокое декольте в прозрачном наряде.