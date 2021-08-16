Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 16 августа

Богатый человек может одновременно находиться в нескольких местах. К примеру, на курорте и в международном розыске.

Актуальные шутки, анекдоты и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 16 августа.

– Ты ведь взрослый, самостоятельный человек. Тебе 35. За тебя уже давно должна все решать твоя жена, а не мама!

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Ищешь счастье, а получаешь опыт. Иногда думаешь – вот оно, счастье! Но нет, снова опыт.

Видео дня

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Удивительный орган – мозг: он работает 24 часа в сутки, 365 дней в году, начиная с рождения и до того момента, когда ты... влюбишься.

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Первые пять дней после выходных – самые трудные.

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Неизвестное существо напало вчера вечером на сантехника Петровича, ударило его по почкам, забрало остатки зарплаты, обозвало пьяным козлом и спряталось обратно в "бобик".

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Первое правило математики: если задача решается достаточно легко, значит, ты что-то делаешь не так.

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– Мойша, скажите, вы с Сарой счастливы?

– А куда деваться?..

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– Дорогой, я не сдала на права.

– А что завалила? Теорию или практику?

– Инспектора, дерево и троих прохожих.

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Если у тебя проблема, попытайся ее решить. Не можешь ее решить – тогда не делай из этого проблему.

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Ранее OBOZREVATEL писал о лучших нарядах Одесского кинофестиваля. На красной дорожке позировали многие украинские знаменитости.