Лучшие наряды Одесского кинофестиваля 2021: в чем украинские звезды пришли на открытие

В субботу, 14 августа в Одессе стартовал 12-й международный кинофестиваль. На красной дорожке торжественной церемонии перед объективами фотографов отметилось много украинских знаменитости. Для такого светского мероприятия они выбрали разнообразные наряды – от классических до откровенных платьев.

OBOZREVATEL собрал лучшие платья украинских селебрити на красной дорожке ОМКФ в первый день. Так, на торжественной церемонии открытия появились такие знаменитости: Оля Полякова, Екатерина Кухар, Ксения Мишина, Рамина Эсхакзай, Катя Сильченко, Янина Соколовская и другие.

Певица Оля Полякова на красной дорожки ОМКФ была в платье Andre Tan. Звезда появилась в компании продюсера Михаила Ясинского. Для мероприятия артистка выбрала приталенный наряд с объемным верхом.

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Прима-балерина Екатерина Кухар засветилась на кинофестивале в пышном небесно-голубом платье MALVA. На красной дорожке звезда появилась в компании своего супруга Александра Стоянова.

Актриса Ксения Мишина предстала перед фотографами в оригинальном платье от Valery Kovalska. Верх наряда состоял из классического пиджака, а подол – из пышной юбки на одну сторону. На фестиваль актриса пришла не сама, а с украинским актером Артемием Егоровым.

Экс-участница шоу "Холостяк" и основательница YouTube-канала "Ходят слухи" Рамина Эсхакзай покрасовалась в черном платье с глубоким декольте от Al-Bon. На мероприятие звезда пришла с женихом Евгением Прониным.

Дизайнер Катя Сильченко выбрала для светского мероприятия довольно пикантный наряд: она появилась в платье с коротким белым топом и пышной длинной юбкой. Дополнила свой образ модельер белыми длинными перчатками и черными солнцезащитными очками.

Президент и организатор Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко перед объективами камер засветилась в платье Artem Klimchuk. Черный длинный наряд и золотой ремень на талии выгодно подчеркнули ее фигуру.

Напомним:

Одесский международный кинофестиваль – ежегодный кинофестиваль, который проводится в Одессе летом. Впервые состоялся 16-24 июля 2010 года.

С 2016 года конкурсная программа состоит из трех полноценных разделов: Международная конкурсная программа полнометражных фильмов, Украинская национальная конкурсная программа и Конкурс европейских документальных фильмов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы самые интересные фильмы на 12-м Одесском кинофестивале. В материале мы рассказали о шести конкурсных полнометражных фильмах, которые покажут на кинофесте.