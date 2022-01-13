Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 13 января
Театр одного актера еще как-то можно понять. Но супермаркет одного кассира это уже перебор!
Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 13 января.Анекдоты дня
Доктор выписывает пациенту лекарство. Больной говорит:
– Выпишите еще и справку, что я – идиот.
– Зачем?
– Мне кажется, что капли от насморка за восемь тысяч без такой справки в аптеках отпускают.
***
Школа, урок биологии.
– Дарвинизм, дети, это теория эволюции, согласно которой, например, все люди произошли от обезьяны.
– Не все, Мария Ивановна.
– Почему, Вовочка?
– Посмотрите на Машеньку. Она еще не произошла!
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– Никогда я не видел столько красивых женщин, как на втором году службы в армии.
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Однажды я купила себе большой букет цветов. Придут, думаю, подруги, спросят – откуда, а я загадочно улыбнусь. Приходит подруга: "О! Цветов себе купила?".
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– Вовочка, кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
– Бывшим таксистом.
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