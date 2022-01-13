Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 13 января

Театр одного актера еще как-то можно понять. Но супермаркет одного кассира это уже перебор!

Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 13 января.

Доктор выписывает пациенту лекарство. Больной говорит:

– Выпишите еще и справку, что я – идиот.

– Зачем?

– Мне кажется, что капли от насморка за восемь тысяч без такой справки в аптеках отпускают.

***

Видео дня

Школа, урок биологии.

– Дарвинизм, дети, это теория эволюции, согласно которой, например, все люди произошли от обезьяны.

– Не все, Мария Ивановна.

– Почему, Вовочка?

– Посмотрите на Машеньку. Она еще не произошла!

***

– Никогда я не видел столько красивых женщин, как на втором году службы в армии.

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Однажды я купила себе большой букет цветов. Придут, думаю, подруги, спросят – откуда, а я загадочно улыбнусь. Приходит подруга: "О! Цветов себе купила?".

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– Вовочка, кем ты хочешь стать, когда вырастешь?

– Бывшим таксистом.

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Как сообщал OBOZREVATEL, спутники компании SpaceX Илона Маска напугали жителей Австралии. Люди подумали, что видят НЛО.