Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 13 октября

У наших людей показатель здоровья один: пить можно и пить нельзя.

Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 13 октября.

Аэропорт в Грузии. По трапу самолета, толкая перед собой барана, поднимается мужчина в возрасте.

Стюардесса:

– Мужчина, с бараном в самолет нельзя!

Видео дня

Грузин, подталкивая барана:

– Баран в институте учится, а это просто взятка!

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– Ваша фамилия?

– Ослиный...

– Да, не очень повезло вам с фамилией... Инициалы?

– И. А.

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Правоохранительные органы, выполняя приказ президента "ударить по рукам коррупционеров", ударили с ними по рукам.

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Если бы современные мужчины были похожи на современных женщин, они были бы настоящими мужчинами.

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– Сорок лет водил Моисей евреев по пустыне...

– За такое время мог бы и в Швейцарию привести.

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Как писал OBOZREVATEL, молодой отец из Бельгии "в декрете" Кенни Деус любит разыгрывать свою жену довольно оригинальным способом. Когда она спрашивает, что делают их дети, он отправляет ей фото самых опасных ситуаций с ними, которые являются результатом фотошопа.