Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 12 января
От любви – до ненависти один шаг, и сделать его надо гордо под марш Мендельсона.
Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL 12 января.
– А вы сможете объяснить своим детям, что телеканалы раньше переключались плоскогубцами?
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– Иду по улице, настроение классное. Вдруг подходят двое полицейских и говорят – "Пройдемте, будете свидетелем". И надо мне было ляпнуть: "Наконец-то решили зарегистрировать свои отношения"?
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Посетитель зоопарка – смотрителю:
– Я только что видел, как в одной из клеток обезьяны играют в карты!
Смотритель:
– И что? Они же на орехи.
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Жена разгадывает кроссворд:
– Синоним слова "Никогда"…
Муж:
– "Потом".
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Золушка вышла замуж за принца. Он разбросал на полу спальной комнаты лепестки роз. В полночь они превратились в носки.
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогерша Карина Карамбейби сшила платье из скатерти с едой и кошачьей шерстью. За несколько дней соответствующее видео набрало почти полмиллиона просмотров