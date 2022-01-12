Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 12 января

От любви – до ненависти один шаг, и сделать его надо гордо под марш Мендельсона.

Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL 12 января.

– А вы сможете объяснить своим детям, что телеканалы раньше переключались плоскогубцами?

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Видео дня

– Иду по улице, настроение классное. Вдруг подходят двое полицейских и говорят – "Пройдемте, будете свидетелем". И надо мне было ляпнуть: "Наконец-то решили зарегистрировать свои отношения"?

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Посетитель зоопарка – смотрителю:

– Я только что видел, как в одной из клеток обезьяны играют в карты!

Смотритель:

– И что? Они же на орехи.

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Жена разгадывает кроссворд:

– Синоним слова "Никогда"…

Муж:

– "Потом".

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Золушка вышла замуж за принца. Он разбросал на полу спальной комнаты лепестки роз. В полночь они превратились в носки.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогерша Карина Карамбейби сшила платье из скатерти с едой и кошачьей шерстью. За несколько дней соответствующее видео набрало почти полмиллиона просмотров