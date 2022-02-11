Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 11 февраля
Если бы фильм "Один дома" снимали в хрущевке, грабители погибли бы еще в подъезде.
Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 11 февраля.Анекдоты дня
– Президент призвал граждан жить до 80 лет. Пенсионеры более старшего возраста напряглись…
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– Мужчина способен два часа сидеть не двигаясь, смотреть на поплавок, а подождать пять минут, пока жена одевается, у него нервов не хватает!
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– Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей мира. Я – вошел в "Пятерочку".
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– Знаешь, дорогая, – говорит муж жене. – Мы женаты уже пятнадцать лет, но ты никогда еще не делала мне такой хороший кофе!
– Оставь, это мой!
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– Придет веганский волчок и укусит кабачок.
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Ранее OBOZREVATEL писал о пяти хитрых головоломках, способных "сломать" мозг. Очень часто такие загадки вызывают ожесточенные споры в сети, хотя их решение лежит на поверхности.