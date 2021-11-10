Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 10 ноября
До чего же несчастной чувствует себя женщина, которую некому довести до слез!
Анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 10 ноября.
Муж и жена в магазине. Жена заказывает:
– Пачку макарон, палку сырокопченой колбасы и 200 граммов ливерной колбасы для собаки.
– Дорогая, – робко говорит мужчина, – но у нас нет собаки!
– Не гавкай!..
***
– А я, когда режу лук, никогда не плачу!
– Ну и бездушная же ты скотина!
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Двое работников устанавливают на дороге щит: "Остановись, конец уже близок! Поверни, пока не поздно!". Мимо проносится фура, из нее высовывается водитель и машет кулаком:
– Как же вы достали, сектанты проклятые!
Затем машина исчезает за поворотом, раздается грохот и плеск воды.
Один работник говорит другому:
– Похоже, надо было просто написать: "Мост обвалился".
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– А почему у вас козел безрогий?
– А у нас коза честная!
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Только в России школьник может выпить пол-литра водки, чтобы родители не почувствовали запах сигарет.
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Из советов психолога: "Если вы разнервничались, откройте кошелек и, не торопясь, купюра за купюрой, пересчитайте 100 тысяч долларов. Это успокаивает".
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