Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 10 ноября

До чего же несчастной чувствует себя женщина, которую некому довести до слез!

Анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 10 ноября.

Муж и жена в магазине. Жена заказывает:

– Пачку макарон, палку сырокопченой колбасы и 200 граммов ливерной колбасы для собаки.

– Дорогая, – робко говорит мужчина, – но у нас нет собаки!

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– Не гавкай!..

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– А я, когда режу лук, никогда не плачу!

– Ну и бездушная же ты скотина!

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Двое работников устанавливают на дороге щит: "Остановись, конец уже близок! Поверни, пока не поздно!". Мимо проносится фура, из нее высовывается водитель и машет кулаком:

– Как же вы достали, сектанты проклятые!

Затем машина исчезает за поворотом, раздается грохот и плеск воды.

Один работник говорит другому:

– Похоже, надо было просто написать: "Мост обвалился".

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– А почему у вас козел безрогий?

– А у нас коза честная!

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Только в России школьник может выпить пол-литра водки, чтобы родители не почувствовали запах сигарет.

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Из советов психолога: "Если вы разнервничались, откройте кошелек и, не торопясь, купюра за купюрой, пересчитайте 100 тысяч долларов. Это успокаивает".

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Ранее OBOZREVATEL писал о 10 оптических иллюзиях, которые "сломали" мозг пользователям сети. Хотя зрение – один из самых достоверных органов чувств, иногда даже его можно обмануть.