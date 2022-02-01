Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 1 февраля

Помните: настоящие друзья всегда придут к вам на выручку. Чем больше выручка, тем больше друзей к вам придет.

Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 1 февраля.

– Ну и что, что ты на "Мазде", а я на трамвае? А ты в курсе, что трамвай 10 миллионов стоит?

***

– Привет, друг.

– Почему ты такой грустный?

– Хочу сводить свою девушку поужинать завтра, но я на мели…

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– Ничего страшного, для этого ведь и существуют друзья, верно? Я сам завтра свожу ее поужинать.

***

– Ребята, у меня сын родился!

– О-о-о, поздравляем, как жена?

– Жена узнает – будет в шоке.

***

– Кошек я уважаю. Отвез кошку в другой город и оставил на свалке среди бомжей без всяких средств к существованию. А она домой вернулась. Не орала, не угрожала, заявления в полицию не писала. Не то, что теща.

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– Три дня не могут остановить девочку, которая прыгает на батуте в комнате с натяжным потолком.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее украинская ведущая Леся Никитюк публично раскритиковала блогершу Юлию Вербинец. По словам Никитюк, половина блогеров в сети – непорядочные люди.