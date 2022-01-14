Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы про Старый Новый год

Хорошие у нас в Украине традиции. Если что-то из задуманного не успел сделать к Новому году, есть еще две недели на вторую попытку.

Анекдоты, шутки и мемы про Старый Новый год – в подборке OBOZREVATEL за 14 января.

– Сначала католическое Рождество, потом Новый год, затем православное Рождество, Старый Новый год, Крещение, все это постепенно перетекает в 14 февраля, а потом в 8 марта… Что там потом?

– Потом заканчивается здоровье…

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Видео дня

– Дедушка Мороз, пожалуйста, подари мне на Старый Новый год старый курс доллара.

– Попроси что-нибудь более реальное. Например, единорога.

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– Если к Старому Новому году у Вас в холодильнике осталось оливье – значит в Новом году Вы еще не были дома.

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Старый Новый год – это не праздник. Это – контрольный выстрел в печень!

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– Передарил жене на Старый Новый год то, что дарил на Новый год, а она почему-то не рада. По-моему, она саму суть праздника не улавливает.

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Как писал OBOZREVATEL, детское видео побило рекорд просмотров на YouTube. Ролик собрал более десяти миллиардов просмотров, что превышает количество жителей Земли.