Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы о Дне влюбленных

Хорошо, что святого Валентина звали Валентином, а то мог бы быть День святого Игоря, и мы бы дарили игоринки.

Актуальные шутки, мемы и приколы о Дне влюбленных – далее в подборке OBOZREVATEL.

– В День всех влюбленных порадовать вторую половину лучше всего отсутствием третьей.

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Видео дня

– Мне не с кем провести День святого Валентина, это так грустно.

– Тебе не с кем провести каждый день в году, почему именно 14 февраля тебя так расстраивает?

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– Папа, а что это за праздник – 14 февраля?

– Ой, сынок, это такой день, когда врут больше, чем 1 апреля!

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– Что подаришь жене на День влюбленных?

– Это же День влюбленных, а не День женатых.

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– День святого Валентина уже совсем скоро, а ты еще даже не католик.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Верка Сердючка впервые за двадцать лет представила песню на украинском языке. Фанаты из Украины, Казахстана и даже РФ оценили зажигательный хит и клип на него.