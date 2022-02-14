Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы о Дне влюбленных
Хорошо, что святого Валентина звали Валентином, а то мог бы быть День святого Игоря, и мы бы дарили игоринки.
Актуальные шутки, мемы и приколы о Дне влюбленных – далее в подборке OBOZREVATEL.
– В День всех влюбленных порадовать вторую половину лучше всего отсутствием третьей.
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– Мне не с кем провести День святого Валентина, это так грустно.
– Тебе не с кем провести каждый день в году, почему именно 14 февраля тебя так расстраивает?
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– Папа, а что это за праздник – 14 февраля?
– Ой, сынок, это такой день, когда врут больше, чем 1 апреля!
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– Что подаришь жене на День влюбленных?
– Это же День влюбленных, а не День женатых.
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– День святого Валентина уже совсем скоро, а ты еще даже не католик.
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