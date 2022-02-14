Верка Сердючка представила первую за 20 лет песню на украинском языке и показала клип

Популярный украинский музыкант Андрей Данилко, более известный в амплуа Верки Сердючки, впервые за 20 лет представил трек на украинском языке под названием "Є пропозиція". Фанаты из Украины, Казахстана и даже России оценили зажигательную композицию и клип на нее.

Видео появилось сегодня, 14 февраля, на YouTube-канала VERKA SERDUCHKA OFFICIAL. В клипе можно увидеть кадры предстоящей кинопремьеры "Велика прогулянка", поскольку песня стала саундтреком к комедии.

На личной странице в Instagram Данилко отметил, что у Сердючки долгое время не выходили треки на родном языке. "Є пропозиція" стала праздничной валентинкой для украинцев, которая подарила романтическое и позитивное настроение.

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"Є пропозиція прокинутися вранці удвох…" – разве можно предложить что-нибудь более романтичное? В этом предложении есть все: и примирение после ссоры, и интересные планы на ночь, а главное – надежда на то, что в итоге все будет хорошо", – прокомментировал Андрей Михайлович.

В клипе зрители традиционно увидели много юмора и "подколы" Сердючки над сценической мамой. Все музыканты и танцоры предстали в украинских вышиванках, выступая на фоне сельских пейзажей.

"Крим. Ти мені скажи чий Крим? Я в свій час пройшла і Крим, і Рим, і мідні труби, а тут у нас все так спонтанно. Знай в мене це як в перший раз", – пропела звезда в песне.

Продюсер фильма "Велика прогулянка" Ирина Костюк прокомментировала: "Мы уделяем большое внимание музыкальному сопровождению наших кинокомедий, а вклад Андрея Михайловича Данилко в наш фильм сложно переоценить. "Є пропозиція" – однозначный хит!"

Согласились с такой оценкой и интернет-пользователи. К слову, приятные комментарии писали не только украинские слушатели, но и фанаты из других стран. В том числе, и из РФ.

"Это будет хитом! Андрей, вы самый лучший артист!", "Это хит, бомба, взрыв! Очень за вами соскучились", "Такая теплая, жизнерадостная и солнечная песня", "Спасибо за новый хитярище! Привет из Москвы", "В России тоже хотят посмотреть этот фильм с нашей любимкой", "Привет из Крыма! Андрей, ты – бомба", "Самый лучший, а главное – наш", – оставляли под видео комментаторы.

Коротко о звезде:

Андрей Данилко – 48-летний украинский певец, комедийный актер, композитор, сценарист, продюсер, телеведущий. Родом из Полтавы. В 2008-м получил звание народного артиста Украины. В 2007 году в образе Верки Сердючки занял второе место на песенном конкурсе Евровидение с песней Dancing Lasha Tumbai.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Данилко в образе Сердючки "передал привет России" фотографией с украинским флагом. Патриотический кадр музыкант опубликовал после скандала, связанного с песней "Батько наш – Бандера".