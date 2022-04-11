Андрей Бедняков предложил российским оккупантам 'выгодную сделку' и рассмешил сеть

Популярный украинский телеведущий Андрей Бедняков потроллил российских оккупантов, предложив им "выгодную сделку". Он заявил, что готов отдать агрессорам ценные для них вещи в виде мужского и женского белья, бижутерии, старой техники и прочего, а те взамен должны уйти с территории Украины.

Видео юмористического характера с "заманчивым предложением" он разместил на личной странице в Instagram. Меньше чем за 10 часов ролик собрал больше полумиллиона просмотров и тысячи остроумных комментариев от интернет-пользователей, оценивших шутку.

Звезда тревел-шоу "Орел и Решка" предлагает отправить по почте "асвабадителям", которые прославились своим варварским поведением и страстью к обворовыванию украинских домов, комплект женского белья и мужские трусы, носки, старый кнопочный телефон, планшет, смарт-часы, выпрямитель для волос, тостер, приставку, детские игрушки, украшения и даже фейковую статуэтку "Оскара". В кадр также попали две книги, однако вскоре Бедняков убрал их, подчеркнув, что в чтении и образовании оккупанты, очевидно, не заинтересованы.

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"Освободителям" и их жёнам (Эти посылки по 400кг)", – подписал свое обращение ведущий.

Комментаторы подыграли знаменитости и предложили свои варианты того, что можно отдать российским захватчикам за их отступление. Среди популярных версий: асфальт, шоколадная паста Nutella, унитаз и собачья будка. Также пользователи сети предположили, что именно такая разновидность "переговоров" может принести настоящие результаты.

Напомним, 6 апреля стало известно о смерти мамы Андрея Беднякова. Она больше месяца провела в оккупированном Мариуполе, который российские войска безжалостно стирают с лица земли, в результате чего из-за стресса впала в кому.

Ранее OBOZREVATEL также писал, что ведущий показал жестокие комментарии от россиян. Они попытались убедить украинца в том, что он заслуживал потерять самого родного человека на свете.