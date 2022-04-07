'Наказал тебя Бог, Андрюша': Бедняков показал, что ему пишут россияне после смерти мамы

Украинский телеведущий Андрей Бедняков, накануне объявивший о смерти мамы, показал жестокие комментарии от россиян. Они попытались убедить украинца в том, что он заслуживал потерять самого родного человека в мире.

Также граждане страны-агрессора не поверили в то, что покойная пережила ужасный стресс в Мариуполе и попытались оправдать РФ. Скриншотом с подобными комментариями Бедняков поделился в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Раздраженный ведущий опубликовал часть из тех вбросов, которые оставили россияне под его сообщением о трагической смерти мамы.

"Ну что, Андрюша, наказал тебя Бог", – написал один из извергов, добавив смайлик с улыбкой. "Мама была в коме, поэтому не выходила на связь. Какая болезнь была у мамы? При чем здесь Россия?" – выразился другой "зозомбированный" россиянин.

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Подобные коменари пробудили в украинце еще большее пренебрежение к народу Российской Федерации, поэтому он предложил навсегда отгородиться от него стеной.

"Просто открыл Instagram. Я хочу, чтобы построили огромную стену. Чтобы даже не знать этих людей. Сколько нужно иметь мозгов? Ответьте мне", – написал телеведущий.

Следует добавить, что после этого Андрей Бедняков запретил кому-либо оставлять комментарии под сообщением о потере самого родного человека.

Как известно, мама звезды перед смертью больше месяца провела в Мариуполе, где велись жестокие бои. После пережитого стресса она впала в кому.

Сестра Беднякова рассказала, что его мама ослабевала с каждым взрывом, а виновен в ее преждевременной смерти "русский мир" и лично президент-диктатор РФ Владимир Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, шоумен Алексей Потапенко показал, как россияне пытаются ему угрожать. Он достойно ответил хейтеру и даже дал несколько советов.