Американка потратила более $35 тысяч, чтобы превратить свое жилье в розовый дом Барби. И ей это удалось

31-летняя Манда Хэнсен потратила более 35 тысяч долларов, что превратить свое жилье в Вашингтоне в дом куклы Барби. Американка, работающая графическим дизайнером, использовала свои навыки, чтобы воплотить мечту в реальность.

Видео дня

Женщина рассказала, что хотя ее семью устраивал нейтрально-серый декор дома, она считала атмосферу "скучной". Хэдсен с мужем приобрела дом в 2017 году, сообщает The Mirror.

Американка не скрывает – она всегда была "помешана на розовом" и на эстетике Барби. Предыдущий дом Манды, который она приобрела в 20-летнем возрасте, тоже был украшен согласно его предпочтениям.

Когда супруги приобрели общую недвижимость, Хэдсен осознала, что ей следует принимать более "взрослые" решения по декору и планировке. Однако впоследствии она поняла, что подобное не соответствует ее внутреннему миру.

Женщина решила кардинально изменить интерьер, вернувшись к Барби-эстетике. "Я начала с розовых стен и девичьих элементов декора", – рассказала она, добавив, что не жалеет о своем решении.

"Первое, с чего я начала – моя кухня. Это была первая комната, в которой я поклеила обои, и я была одержима тем, как это изменило пространство", – говорит Хэдсен. Впоследствии она добавила розовую технику и другой декор, прекрасно сочетавшимся с цветочными стенами. Это стоило женщине около 3 тысяч долларов.

Следующей комнатой, потерпевшей трансформацию, стала гостиная. Американка покрыла стены блестящими панелями, что превратило пространство в огромный диско-шар. Она также добавила розовое блестящее пианино, яркие кресла и ковер. Ремонт обошелся ей в 5 тысяч долларов.

Хэдсен позаботилась не только об интерьере, но и об экстерьере. На заднем дворе дома появился розовый бассейн и яркая плитка, образовавшая "летний оазис Барби" общей стоимостью около 13 тысяч долларов.

Для того чтобы создать кукольный домик в реальной жизни, пара потратила более 35 тысяч долларов. "Я всегда была девочкой Барби, – делится дизайнер. – Я всегда восхищалась невероятным стилем Барби и, самое главное – ее культовым розовым домом мечты".

Любимая вещь Манды в ее доме – расписанные вручную рисунки на дверях. "Внутренняя фреска с цветами на передних дверях, безусловно, моя любимая, и простой надписью "хорошего дня", которую можно прочитать каждый раз, когда выходишь из дома", – добавила она. Мужа Хэдсен называет своим Кеном, ведь он всегда поддерживает и помогает любимой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какой вид ныне имеет живой Кен Джастин Джедлика: сделал более 1000 пластических операций за миллион долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!