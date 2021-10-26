Американка показала лайфхак, как скрыть жировые складки на спине. Видео

Стилист и блогер под ником Habit Forming Style продемонстрвала своим подписчикам способ, как скрыть жировые складки на спине, если нужно надеть открытую одежду. Для этого ей понадобилась лишь контурирующая клейкая лента.

Американка несколько раз отметила, что нет ничего плохого в том, что у женщин просвечиваются складки на спине, однако, она чувствует себя более уверенной без них. Этим и другими советами блогер делится на своей странице в TikTok (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Прежде всего она цепляет один конец ленты там, где начинается складка и, оттянув, крепит ее под грудью. Важно, чтобы платье, майка, кофточка или другой верхний элемент одежды закрывал полосу ткани.

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Благодаря такой маленькой манипуляции девушки, которые стеснялись своих лишних килограммов, сделают спину более гладкой. Можно использовать несколько лент, если одной будет недостаточно, добавила эксперт.

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