Американец съел 32 тысячи Биг Маков и установил мировой рекорд. Видео

Житель американского штата Висконсин Дональд Горске установил мировой рекорд по количеству съеденных Биг Маков в жизни. Мужчина полакомился 32 340 бургерами за 49 лет.

Первые три Биг Мака Горске съел 17 мая 1972 года в машине, которую только что приобрел, пишет Business Insider. Тогда Дональд подумал: "Наверное, буду есть их до конца жизни" и как выяснилось, он сдержал свое слово (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

По его словам, первое время он мог съедать по девять гамбургеров в день. Сейчас Дональд в среднем съедает по два Биг Мака ежедневно.

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Горске хранит каждый чек и даже ведет календарь, чтобы подтвердить свой рекорд.

Владелец местного McDonald's Дэйв Роуз рассказывает, что его постоянный клиент (Дональд) осознал, что тратить много денег на топливо, чем на бургеры. Поэтому мужчина стал закупаться по понедельникам и четвергам.

К слову, каждый Биг Мак содержит 540 килокалорий, что легко может сказываться на физической форме людей. Ведь фастфуд не лучшая инвестиция в свое здоровье. Однако Горске удается поддерживать себя в хорошей форме. Он объясняет это тем, что отказывается от картошки фри и регулярно совершает почти 10-километровые прогулки по своему району.

В планах у рекордсмена до конца жизни есть Биг Маки и обновлять свой рекорд.

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