Американец притворился снежным человеком и сильно перепугал детей. Видео

В Техасе (США) перед праздником Хэллоуин родители разыграли своих сыновей – 7-летнего Брайджер и 10-летнего Брэкстона – с помощью костюма снежного человека. Реакция напуганных детей на переодетого папу была опубликована в интернете и стала вирусной.

Как передает Daily Mail, в пранке участвовала 28-летняя Морган Блю, ее 27-летний муж Алекс и 49-летняя кузина Вероника Уайт. Взрослые решили пошутить над мальчиками, поскольку те не верили, что йети (или бигфут) существует (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Морган заказала костюм на Хэллоуин в стиле мифического лесного персонажа. Подходящий момент для пранка наступил, когда Брэкстон, Брайджер и их 10-летний друг Камден играли в пруду у ручья недалеко от своего дома.

Видео дня

Алекс ждал кого-то из мальчиков в лесу уже в костюме, в то время как Морган и другие стояли у пруда с видеокамерой.

"Сначала Брэкстон не заметил Алекса в костюме, пока он не издал звук и не начал трясти веткой. Но как только он увидел его, он начал бежать и кричать: "Клянусь, это бигфут!" – рассказала женщина.

Морган добавила, что у всех взрослых от смеха на глазах выступили слезы. На видео также слышно, что ребенок настолько был шокирован и перепуган, что разругался при родителях.

После публикации видео на Facebook оно стало вирусным и получило более 44 тысяч репостов.

"Это лучшие 100 долларов, которые я когда-либо тратила!" – сказала Морган, имея ввиду костюм мифического существа.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Хэллоуин отмечается 31 октября. Фотографии самых жутких украшений к празднику, которые напугали прохожих "до смерти", можно найти по ссылке.