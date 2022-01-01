"Вы продаете рыбов?", кот Степан и поп-ит. Самые популярные мемы 2021 года

Большинство пользователей заходят в соцсети, чтобы развлечься и быть в тренде. В 2021 году в интернете распространялись мемы о главных курьезах в мире, животных и новых изобретениях.

В этом году каждый выучил наизусть песню про "симпл-димпл" и узнал, насколько становится скучно, когда в соцсетях происходит сбой. OBOZREVATEL собрал 7 самых популярных мемов 2021 года.

Украинский кот Степан стал известен на весь мир благодаря своим забавным позам. Звезда TikTok умеет красоваться на камеру с непринужденным выражением мордочки. Его владелица Анна покупает разные реквизиты для съемок.

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В начале карантина в 2020 году все радовались, что могут работать из дома дистанционно. Однако коронавирус затянулся, и работа дома надоела. Год с начала пандемии в сети отметили забавным фотосравнением марта-2020 с мартом-2021.

В 2021 году в Суэцком канале сел на мель корабль. Движение по главному водному торговому проливу было перекрыто неделю. 400 кораблей стали в пробке. Об этом инциденте говорил весь мир. По сети разлетелась фотография, где маленький экскаватор пытается помочь танкеру, который в сотни раз больше. Пользователи сравнили корабль с проблемами, нагрянувшими в 2021 году.

Игрушки-антистресс были в тренде в 2021 году. Непонятные слова из подросткового слэнга "симпл-димпл" и "поп-ит" стали поводом для шуток. Поп-ит еще несколько лет назад был сделан из полиэтилена, которым обматывали технику.

В 2021 году в Instagram, Facebook и WhatsApp произошел сбой, и они не работали несколько часов. Среди самых известных соцсетей продолжил работать только Twitter. Это послужило поводом для шуток в интернете.

Блогер Хаби Лейм из TikTok стал известен на весь мир, когда начал снимать видео против лайфхаков, которые усложняют жизнь. В 2021 году абсурдные советы блогеров, как сделать ручку для стакана и вырезать черешню в виде сердца, многим надоели.

Фото кошек, любующихся рыбкой, стало вирусным в сети. Пользователи придумывали разные забавные подписи к фотографии. Мем так и назвали – "Вы продаете рыбов? Красивое..."

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