Как уберечь новогоднюю елку, когда дома маленькие дети и животные. 10 забавных лайфхаков

Яна Сончковская
Приколы
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Маленькие озорники бьют игрушки на елке

Елка является главным атрибутом новогодних праздников в доме, однако украсить зеленую красавицу, когда дома живут маленькие дети и животные – очень непросто. Кошек озадачивает появление нового аксессуара, а деткам интересно поиграть с яркими игрушками.

Хозяева стараются всеми усилиями уберечь новогодние украшения от маленьких рук и лап. OBOZREVATEL собрал лайфхаки из соцсетей, которые помогут защитить елку от озорников.

В TikTok появилось видео, где папа строит баррикады, чтобы уберечь елку от малыша и пса. Он положил гири в коробку, которую обмотал подарочной бумагой. У озорников не хватило сил подвинуть ящик, чтобы добраться до игрушек.

Мужчина положил гири в подарочную коробку.
Видео дня

Лис любит играть со всеми новыми предметами дома. Он уже несколько раз подряд опрокидывал елку, поэтому хозяева повесили искусственное дерево на потолок.

Лис достал новогоднюю елку

Хозяева решили не ставить дома елку, а украсить люстру. Маленькие озорники пока не достают до потолка.

Креативные хозяева украсили люстру

Кошка злится, что не может добраться до новогодних украшений.

Хозяева украсили несколько веточек елки

Елку спрятали в стеклянный сейф, чтобы сохранить игрушки целыми до конца рождественского периода.

Елка стоит в стеклянной коробке

Елка в клетке рассмешила пользователей соцсетей. Однако больше нет другого выхода, как сохранить новогоднюю красавицу от лап рыжего озорника.

Елку закрыли в клетке

Молодая овчарка нападал на елку, поэтому хозяевам пришлось установить забор.

Собака нападала на новогоднее дерево

Коты боятся шума пылесоса, потому хозяева установили миниатюрное дерево прямо на его ручке.

Кот с интересом смотрит на новогоднее дерево

Хозяева обернули новогоднюю елку прозрачной пищевой пленкой.

Елку спасли от лап собачки

Ребята решили украсить елку по-своему.

Дети сняли все игрушки снизу

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