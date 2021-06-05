12 нелепых дизайнерских решений, которые рассмешили сеть
Иногда креатив и специфическое творческое видение дизайнеров переходит все рамки здравого смысла. Автомобили в форме животных, пушистые тапочки и странные изображения на одежде ужасают своим видом.
OBOZREVATEL собрал фото абсурдных дизайнов, которые рассмешили соцсети до слез. Коллекции умопомрачительных дизайнерских решений надолго останутся в памяти.
Элегантные туфли для ценителей странной геометрии.
Тапочки нужно мыть шампунем и сушить волосы феном.
Известную картину испортили неумелые дизайнеры, которые пытались изобразить портрет на куртке.
Сапоги-скороходы на самом деле существуют.
Рыбаки планируют удачный улов.
Муж подарил любимой автомобиль в виде бегемотика.
Кажется, эти кеды придумали для трехногого монстра.
Аппетитная сумка в виде запеченной курицы.
Красивый педикюр гарантированно на все лето.
Рюкзак в виде сапога рассмешил пользователей соцсетей.
Дизайнеры создали оригинальную форму каблуков.
Дизайнеры долго не думали, как сделать яркий принт.
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