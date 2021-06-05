12 нелепых дизайнерских решений, которые рассмешили сеть

Иногда креатив и специфическое творческое видение дизайнеров переходит все рамки здравого смысла. Автомобили в форме животных, пушистые тапочки и странные изображения на одежде ужасают своим видом.

OBOZREVATEL собрал фото абсурдных дизайнов, которые рассмешили соцсети до слез. Коллекции умопомрачительных дизайнерских решений надолго останутся в памяти.

Элегантные туфли для ценителей странной геометрии.

Тапочки нужно мыть шампунем и сушить волосы феном.

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Известную картину испортили неумелые дизайнеры, которые пытались изобразить портрет на куртке.

Сапоги-скороходы на самом деле существуют.

Рыбаки планируют удачный улов.

Муж подарил любимой автомобиль в виде бегемотика.

Кажется, эти кеды придумали для трехногого монстра.

Аппетитная сумка в виде запеченной курицы.

Красивый педикюр гарантированно на все лето.

Рюкзак в виде сапога рассмешил пользователей соцсетей.

Дизайнеры создали оригинальную форму каблуков.

Дизайнеры долго не думали, как сделать яркий принт.

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