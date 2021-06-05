12 нелепых дизайнерских решений, которые рассмешили сеть

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
3 минуты
2,7 т.
Некоторые дизайнеры создают жуткие коллекции одежды

Иногда креатив и специфическое творческое видение дизайнеров переходит все рамки здравого смысла. Автомобили в форме животных, пушистые тапочки и странные изображения на одежде ужасают своим видом.

OBOZREVATEL собрал фото абсурдных дизайнов, которые рассмешили соцсети до слез. Коллекции умопомрачительных дизайнерских решений надолго останутся в памяти.

Элегантные туфли для ценителей странной геометрии.

Экстравагантные туфли на высоченных каблуках.

Тапочки нужно мыть шампунем и сушить волосы феном.

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Тапочки напоминают обувь монстра.

Известную картину испортили неумелые дизайнеры, которые пытались изобразить портрет на куртке.

Ужасный дизайн куртки.

Сапоги-скороходы на самом деле существуют.

Интересно, кто же купит такие эксклюзивные сапоги.

Рыбаки планируют удачный улов.

Тапочки для настоящих рыбаков.

Муж подарил любимой автомобиль в виде бегемотика.

Гламурный автомобиль-бегемотик.

Кажется, эти кеды придумали для трехногого монстра.

Тройные кеды напоминают лапы монстра.

Аппетитная сумка в виде запеченной курицы.

Сумочка для тех, кто любит поесть.

Красивый педикюр гарантированно на все лето.

Если нет педикюра – всегда выручат тапочки.

Рюкзак в виде сапога рассмешил пользователей соцсетей.

Рюкзак полностью подходит к ботинкам.

Дизайнеры создали оригинальную форму каблуков.

Самые экстравагантные каблуки в мире.

Дизайнеры долго не думали, как сделать яркий принт.

Такой дизайн – боль для каждой хозяйки.

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