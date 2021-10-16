10 удивительных перевоплощений бродячих кошек, которые обрели дом. Фото

День бездомной кошки отмечают 16 октября. Этот праздник учредили, чтобы привлечь внимание общества к проблемам бродячих котов. Маленькие четырехлапые гибнут на улице от голода, холода, болезней, транспорта и других животных.

Поэтому тех, кто забирает бездомных котиков к себе, такие питомцы преданно и сильно любят. OBOZREVATEL решил собрать фото перевоплощений пушистых любимцев во время жизни на помойке и после того, как их забрали домой.

Маленький котик едва не сгорел в заброшенном доме, но его спасли неравнодушные люди.

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В приюте нашли коробку с котятами, но выжил только один из них. Посмотрите, как он выглядит спустя 6 месяцев жизни с человеком.

Кошечка чуть не погибла на улице в коробке, однако заботливые хозяева ее откормили и подарили дом.

Маленький котенок жил на болоте на холоде. Сейчас он стал королем целого дома, в котором его приютили хозяева.

Серую кошку по имени Кодама нашли со многими ранениями. Через 6 лет она выглядит очень счастливой.

Маленького котенка нашли мокрым под холодным дождем. Теперь у Утопии есть любящий дом и заботливые хозяева.

Белого котика по имени Стюарт нашли больным у помойки. Хозяева вылечили его, и теперь любимец счастлив.

Обычно люди берут на воспитание только маленьких котиков. Взрослый бродячий пушистик не ожидал найти дом, но ему повезло.

Эта белая кошечка зимой чуть не погибла на морозе, но ее спасли.

Бродячий кот чувствует себя самым счастливым через год после того, как нашел приют.

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