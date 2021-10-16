10 удивительных перевоплощений бродячих кошек, которые обрели дом. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
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Котик нашел новый дом

День бездомной кошки отмечают 16 октября. Этот праздник учредили, чтобы привлечь внимание общества к проблемам бродячих котов. Маленькие четырехлапые гибнут на улице от голода, холода, болезней, транспорта и других животных.

Поэтому тех, кто забирает бездомных котиков к себе, такие питомцы преданно и сильно любят. OBOZREVATEL решил собрать фото перевоплощений пушистых любимцев во время жизни на помойке и после того, как их забрали домой.

  • Маленький котик едва не сгорел в заброшенном доме, но его спасли неравнодушные люди.

Кот Джастин выжил в огне.
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  • В приюте нашли коробку с котятами, но выжил только один из них. Посмотрите, как он выглядит спустя 6 месяцев жизни с человеком.

В приюте нашли коробку с котятами.

  • Кошечка чуть не погибла на улице в коробке, однако заботливые хозяева ее откормили и подарили дом.

Китти была очень больной.

  • Маленький котенок жил на болоте на холоде. Сейчас он стал королем целого дома, в котором его приютили хозяева.

Маленький Луи жил один на улице.

  • Серую кошку по имени Кодама нашли со многими ранениями. Через 6 лет она выглядит очень счастливой.

Кошку Кодаму нашли на улице.

  • Маленького котенка нашли мокрым под холодным дождем. Теперь у Утопии есть любящий дом и заботливые хозяева.

Котенка нашли под дождем.

  • Белого котика по имени Стюарт нашли больным у помойки. Хозяева вылечили его, и теперь любимец счастлив.

Котика вылечили хозяева.

  • Обычно люди берут на воспитание только маленьких котиков. Взрослый бродячий пушистик не ожидал найти дом, но ему повезло.

Скаут был бродячим котом.

  • Эта белая кошечка зимой чуть не погибла на морозе, но ее спасли.

Кошка нашла новый дом.

  • Бродячий кот чувствует себя самым счастливым через год после того, как нашел приют.

Бродячий кот жил на улице.

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